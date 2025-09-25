DAX23.535 -0,3%ESt505.455 -0,3%Top 10 Crypto15,49 +1,5%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.547 +0,8%Euro1,1789 -0,2%Öl67,77 ±-0,0%Gold3.776 +0,3%
Aktien Frankfurt Eröffnung: Verhaltener Handelsstart

24.09.25 09:12 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Mittwochmorgen mit neuen Engagements zurückgehalten. Der DAX sank in den ersten Handelsminuten um 0,1 Prozent auf 23.591 Punkte. Auch der MDAX der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,1 Prozent auf 30.234 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls um 0,1 Prozent abwärts.

Mit dem anhaltenden Pendeln um die Marke von 23.600 Punkten bleibt der deutsche Leitindex auf Richtungssuche und auch unter der 21-Tage-Linie, deren Überqueren ein kurzfristig positives charttechnisches Signal senden würde. Seit Ende August ist ihm dies aber nicht mehr gelungen.

Von der Wall Street kommen zunächst keine positiven Impulse mehr, denn die US-Börsen mussten am Vorabend ihrer jüngsten Rekordjagd etwas Tribut zollen. Laut den Experten der NordLB haben zurückhaltende Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell zur künftigen Geldpolitik in New York die Kurse unter Druck gesetzt. Von Gewinnmitnahmen war die Rede./edh/stk