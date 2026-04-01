DAX24.377 -1,3%Est505.978 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6500 +2,8%Nas24.468 +1,5%Bitcoin63.723 +1,2%Euro1,1762 +0,3%Öl95,95 +3,8%Gold4.797 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 ITM Power A0B57L Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX in Rot -- Asiens Börsen im Plus -- Ölpreise steigen wieder deutlich -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- DroneShield, Manycore, Tesla, Meta, NEL im Fokus
Top News
Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Neutral für Volkswagen (VW) vz-Aktie Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Neutral für Volkswagen (VW) vz-Aktie
Analyse: So bewertet Barclays Capital die Deutsche Börse-Aktie Analyse: So bewertet Barclays Capital die Deutsche Börse-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt Eröffnung: Verluste nach erneuten Spannungen in Nahost

20.04.26 09:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
5.980,0 PKT -77,7 PKT -1,28%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen der erneuten Eskalation in Nahost hat der DAX am Montag einen Teil seiner kräftigen Freitagsgewinne wieder abgegeben. Die Situation in der Straße von Hormus ist weiterhin unübersichtlich und stark angespannt. Nachdem der Iran am Freitag die Öffnung der Meerenge bis zur restlichen Dauer der Waffenruhe am Mittwoch angekündigt hatte, wurde dies nach nur einem Tag wieder zurückgenommen.

Als Grund nannte die Armeeführung die fortdauernde Blockade iranischer Häfen durch die USA. Zudem lehnt die iranische Führung laut einem Bericht der Staatsagentur Irna ein zweites Treffen mit US-Vertretern ab und verwies neben der Blockade auf übertriebene Forderungen und einen ständigen Kurswechsel der USA. Die Ölpreise stiegen wieder deutlich und die Anleger am Aktienmarkt meiden erneut Risiken.

Kurz nach dem Handelsstart büßte der Leitindex 1,24 Prozent auf 24.397,05 Punkte ein, hielt sich damit aber weiter über der viel beachten 200-Tage-Durchschnittslinie. Diese gleitende Linie ist für charttechnisch interessierte Anleger ein wichtiger Indikator für den längerfristigen Trend. Der MDAX mit den mittelgroßen Werten verlor 1,35 Prozent auf 31.519,88 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) ging um 1,23 Prozent abwärts./ck/stk

Mehr zum Thema EURO STOXX 50

09:27Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste
09:20Aktien Frankfurt Eröffnung: Verluste nach erneuten Spannungen in Nahost
08:12Samsung SDI to supply EV batteries to Mercedes-Benz
07:08Lufthansa Group setzt weiter auf Großraumjets statt Airbus A321 XLR
07:00heise+ | Mercedes CLA 350 EQ im Test: Lädt schneller, als du tankst
06:46Hannover Messe: Wie Siemens, BMW und Schaeffler mit humanoiden Robotern die Wirtschaft retten wollen
19.04.26Is VW eyeing Iron Dome parts production at German plant?
19.04.26Debatte mit Sprengkraft: Baut VW bald chinesische Autos in seinen Werken?
mehr