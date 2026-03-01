DAX23.411 -0,8%Est505.711 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5200 +3,9%Nas22.312 -1,8%Bitcoin62.678 +2,4%Euro1,1454 -0,6%Öl101,1 -0,7%Gold5.094 ±0,0%
Aktien Frankfurt Eröffnung: Verluste vor dem Wochenende - Ölpreis bleibt hoch

13.03.26 09:17 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Fast zwei Wochen nach Kriegsausbruch im Iran meiden die Anleger bei deutschen Aktien weiter das Risiko. Sie bleiben vor dem Wochenende wegen möglicher weiterer Ereignisse im Nahen Osten lieber vorsichtig, was auch mit dem anhaltend hohen Ölpreis in Zusammenhang steht. Auch in Asien waren die Vorzeichen zu Wochenschluss negativ.

Im frühen Handel gab der DAX am Freitag um ein Prozent auf 23.366 Punkte nach. Auf Wochensicht bahnt sich so für den deutschen Leitindex ein ähnlich hohes Minus an - vor allem bedingt vom düsteren Montag, an dem er mit 22.927 Punkten auf ein Tief seit Mai abgesackt war. Der MDAX fiel am Morgen um 1,2 Prozent auf 28.882 Zähler und der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 büßte ein Prozent ein.

Die Öl- und Gaspreise bleiben entscheidend für die größer werdenden Konjunktur- und Inflationssorgen. Seit Donnerstag pendelt der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent auf hohem Niveau um die 100 US-Dollar-Marke, während der Iran trotz massiver Angriffe der USA und Israels mit weiteren Angriffen auf die Öl- und Gas-Infrastruktur der Golfregion droht./tih/jha