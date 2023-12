Aktien Frankfurt Eröffnung: Verschnaufpause nach Rekordrally

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rekordjagd des Dax (DAX 40) ist am Donnerstag etwas ins Stocken geraten. Markteilnehmer sprachen von einer gesunden Atempause. Sie halten die Marktlage teils für überkauft.

In den ersten Minuten des Xetra-Handels gab der Leitindex um 0,22 Prozent auf 16 620,60 Punkte nach. Tags zuvor hatte er bei 16 727 Punkten einen weiteren Rekordstand erreicht. Seine Jahresendrally seit dem Oktober-Tief bescherte den Anlegern bisher ein Plus von 13,6 Prozent.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen verbuchte am Donnerstag einen Abschlag von 0,71 Prozent auf 26 547,87 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) sank um 0,2 Prozent.

Die Entwicklung der Übersee-Börsen lädt zu Gewinnmitnahmen ein. So schloss am Vortag in den USA der marktbreite S&P 500 mit leichten Verlusten am Tagestief. Er hatte es in den letzten Tagen nicht geschafft, die letzten Meter auf ein neues Jahreshoch zu gehen, und scheint stattdessen noch einmal zu korrigieren. Auch in Asien dominierten am Morgen die Verkäufer./ajx/mis