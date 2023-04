Aktien Frankfurt Eröffnung: Wall-Street-Gewinne treiben Dax weiter hoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt von kräftigen Gewinnen an den US-Aktienmärkten ist der Dax (DAX 40) am Freitag freundlich in den Handel gestartet. Erneut aufgekeimte Hoffnungen auf eine Pause im Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank Fed hatten am Vortag die Kurse jenseits des Atlantiks befeuert. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) hatte erstmals seit zwei Monaten wieder die Marke von 34 000 Zählern übersprungen. Besonders deutlich aufwärts aber war es für die zinssensibleren Technologietitel gegangen.

Kurz nach dem Börsenauftakt gewann der deutsche Leitindex am Freitagmorgen 0,30 Prozent auf 15 776,36 Zähler. Es ist der nunmehr fünfte Handelstag in Folge mit Gewinnen. Für die verkürzte Handelswoche nach Ostern zeichnet sich aktuell ein Plus von 1,1 Prozent ab. Am Mittwoch war der Dax erstmals seit Anfang des vergangenen Jahres über 15 800 Punkte geklettert, dann aber etwas zurückgefallen. Für den MDAX der mittelgroßen Börsenwerte ging es am Morgen um 0,57 Prozent auf 27 718,49 Zähler hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) gewann 0,17 Prozent auf 4370,87 Punkte./ck/jha/