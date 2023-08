Aktien Frankfurt Eröffnung: Wall Street und China-Börsen stützen Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Leicht steigende Kurse dank guter Vorgaben von der Wall Street und aus China haben am Dienstag das Bild am deutschen Aktienmarkt geprägt. Der Dax (DAX 40) setzte die Stabilisierung oberhalb von 15 500 Punkten fort. Im frühen Handel ging es mit dem Leitindex um ein halbes Prozent auf 15 680 Punkte aufwärts. Auch der MDAX der mittelgroßen Titel gewann rund ein halbes Prozent auf 27 140 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) legte ähnlich stark zu.

Am Vorabend in New York hatten die Kurse nach dem europäischen Handelsschluss nochmals Fahrt aufgenommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) machte zwischenzeitliche Verluste großteils wieder wett. In China blieben derweil neue, schlechte Nachrichten aus, an den Börsen in Shanghai und Hongkong ging es denn auch aufwärts./bek/jha/