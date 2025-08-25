DAX24.280 ±0,0%ESt505.464 -0,2%Top 10 Crypto15,90 -1,8%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.795 -0,3%Euro1,1656 ±0,0%Öl67,28 +0,4%Gold3.340 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen in Jackson Hole: DAX stabil -- Asiens Börsen tiefer -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus steigert Umsatz und senkt Verluste
Top News
Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern
DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren eingebracht DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

Aktien Frankfurt Eröffnung: Weiter kein klarer Trend vor Jackson Hole

21.08.25 09:19 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Weiter kein klarer Trend vor Jackson Hole | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.279,3 PKT 2,3 PKT 0,01%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat auch am Donnerstag mit einem kaum veränderten Auftakt keinen besonders klaren Trend erkennen lassen. Anleger warten auf Fortschritte bei den Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg sowie auf neue geldpolitische Signale vom Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming.

Wer­bung

Wenige Minuten nach der Xetra-Eröffnung notierte der Dax kaum verändert bei 24.283 Punkten. Die technische Hürde bei etwa 24.500 Punkten besteht fort. Das Rekordhoch bei 24.639 Punkten datiert von Mitte Juli.

"Der Dax bleibt im Abwarte-Modus", schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. In Jackson Hole erhofften sich viele Anleger von Fed-Chef Jerome Powell konkrete Hinweise auf eine Zinssenkung im September, so Altmann. Die Rede steht am Freitag auf dem Plan.

Der MDAX verlor am Donnerstag 0,85 Prozent auf 30.614 Punkte. In dem Index der mittelgroßen Unternehmen rückten CTS Eventim nach einem überraschenden Gewinneinbruch im zweiten Quartal in den Fokus. Die Aktien des Ticketvermarkters und Konzertveranstalters brachen um fast ein Fünftel ein.

Wer­bung

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte am Donnerstag um 0,1 Prozent zu. In den USA hatten Technologiewerte tags zuvor ihre Korrektur zwar ausgeweitet, der NASDAQ 100 dämmte seine Verluste aber im Verlauf deutlich ein./ajx/jha/

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

10:17DAX Prognose für Donnerstag, 21.08.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
10:10ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Kein klarer Trend - US-Geldpolitik im Fokus
10:03Der ING Morning Call vom 21. August mit Christian Zoller
10:00KKR: Nach stockender Karriere schafft Ex-Chef der Deutschen Börse den Aufstieg
10:00Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX tritt auf der Stelle - kein klarer Trend erkennbar
09:57Abwartende Stimmung an den Märkten – CTS Eventim unter Druck
09:57Abwartende Stimmung an den Märkten – CTS Eventim unter Druck
09:45Marktüberblick: Deutsche Börse gesucht
mehr