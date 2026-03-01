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Aktien Frankfurt Eröffnung: Weitere Talfahrt - Dax unter 22.000 Punkten

23.03.26 09:14 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Weitere Talfahrt - Dax unter 22.000 Punkten | finanzen.net
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Montag seine Talfahrt fortgesetzt. Angesichts der Ängste vor einem weiteren eskalierenden Iran-Krieg büßte der deutsche Leitindex im frühen Handel 1,87 Prozent auf 21.961 Punkte ein. Damit rutschte er erstmals seit dem Zoll-Schock von US-Präsident Donald Trump im April 2025 unter die Marke von 22.000 Punkten.

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Für den MDAX der mittelgroßen Unternehmen ging es am Montagmorgen um weitere 2,34 Prozent auf 27.145 Punkte bergab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,6 Prozent. In Asien standen nach dem Ultimatum von Trump an den Iran noch deutlichere Kursabschläge zu Buche.

In der Nacht zu Sonntag hatte der US-Präsident der iranischen Führung mit der Zerstörung von Energieanlagen gedroht, sollte das Land nicht innerhalb von 48 Stunden die Straße von Hormus vollständig und "ohne Drohungen" öffnen. Teheran drohte seinerseits mit der vollständigen Schließung der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Meerenge./gl/nas

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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