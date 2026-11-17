FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Korrektur am deutschen Aktienmarkt dürfte am Dienstag weiter Fahrt aufnehmen. Nach klaren Verlusten in den USA und Asien gibt auch der DAX in den ersten Handelsminuten um 0,8 Prozent nach auf 26.393 Punkte. Noch am vergangenen Donnerstag hatte es der Dax erstmals in seiner Geschichte über 27.000 Punkte geschafft, bevor sich gerade die Laune im Tech-Bereich an den Weltbörsen erneut eintrübte.

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Die Anleger sind nervös. Denn an diesem Dienstag nach US-Börsenschluss legt der KI-Chipriese NVIDIA inmitten einer schweren Führungskrise stets maßgebliche Quartalszahlen vor. Und am Donnerstag steht dann der Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic auf der Agenda, der in aller Munde ist. Geopolitisch steht obendrein ein historisches Dreiertreffen von Trump, Xi Jinping und Putin an.

Zudem verhängte die US-Regierung neue Einschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips in Länder wie Singapur und Malaysia, um China die Nutzung der Halbleiter zu erschweren.

Der MDAX verlor am Dienstagmorgen 0,8 Prozent auf 30.270 Punkte. Für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,7 Prozent abwärts./ag/mis