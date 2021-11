Aktien Frankfurt Eröffnung: Wenig Bewegung - Berichtssaison bleibt im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Anleger am Donnerstag einmal mehr in Zurückhaltung geübt. Für etwas Verunsicherung sorgte, dass zur Wochenmitte die US-Märkte unter der sich weiter beschleunigenden Inflation in den USA gelitten hatten. Derweil galt es hierzulande erneut, eine Vielzahl an Geschäftsberichten von Unternehmen zu verarbeiten.

Der Dax (DAX 40) verharrte bei 16 067,78 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel gab um 0,25 Prozent auf 35 902,85 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) notierte ebenfalls leicht im Minus./la/jha/