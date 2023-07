Aktien Frankfurt Eröffnung: Wenig Bewegung durch Feiertag in den USA

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem leicht schwächeren Wochenstart hat der Dax (DAX 40) den neuen Handelstag am Dienstag nahezu unverändert begonnen. Der deutsche Leitindex rückte kurz nach der Eröffnung um 0,03 Prozent vor und notierte damit bei 16 086,49 Punkten. In den hinteren Börsenreihen war die Tendenz uneinheitlich. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gab um 0,16 Prozent auf 27 648,16 Zähler nach. Der Handel in Europa startete ebenfalls mit wenig Elan, der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) rückte zuletzt um 0,16 Prozent auf 4405,01 Punkte vor.

Börsianer rechnen an diesem zweiten Handelstag der Woche auch im weiteren Verlauf mit einem eher gemäßigten Handelsgeschehen, da wichtige Impulse aus Übersee fehlen: In den USA bleiben die Börsen wegen des als nationaler Feiertag begangenen Unabhängigkeitstags geschlossen. Auch stehen kaum Konjunkturdaten auf dem Plan, die die Kurse in die ein oder andere Richtung beeinflussen könnten.

Am Vortag hatte der Dax zum Start in die zweite Jahreshälfte an Tempo eingebüßt und leicht nachgegeben, nachdem er sich davor wieder in Richtung seines Rekordhochs von Mitte Juni bei 16 427 Punkten aufgemacht hatte. Derweil hatte die Wall Street den Wochenauftakt in einer verkürzten Sitzung kaum verändert beendet./tav/stk