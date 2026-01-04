DAX22.699 +0,6%Est505.567 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8700 +3,5%Nas20.795 -0,7%Bitcoin58.398 +0,3%Euro1,1473 +0,1%Öl113,1 -1,1%Gold4.573 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BYD A0M4W9 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Rheinmetall: Selenskyj widerspricht CEO Papperger nach Drohnen-Debatte -- Siemens Energy, Micron, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Unilever-Aktie im Plus: Milliardenfusion mit McCormick nimmt Gestalt an - Einstellungsstopp wegen Iran-Krieg Unilever-Aktie im Plus: Milliardenfusion mit McCormick nimmt Gestalt an - Einstellungsstopp wegen Iran-Krieg
Ein neuer Lebensmittel-Gigant: Unilever und McCormick vor Milliarden-Fusion Ein neuer Lebensmittel-Gigant: Unilever und McCormick vor Milliarden-Fusion
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt Eröffnung: Wenig Bewegung zum Monatsende

31.03.26 09:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
5.570,1 PKT 28,4 PKT 0,51%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich nach seiner Vortageserholung am Dienstag wenig bewegt und richtungslos präsentiert. Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,04 Prozent auf 22.571 Punkte. Dennoch deutet sich für den deutschen Leitindex im Monat März wegen des Iran-Krieges ein herber Verlust von mehr als zehn Prozent an.

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten sank am Dienstagmorgen um 0,16 Prozent auf 27.755 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) ging es um 0,06 Prozent nach unten.

In Asien zeigten die wichtigsten Börsen am Dienstag wieder Schwäche - allen voran der Handel in Südkorea. Die Ölpreise bleiben auf einem hohen Niveau, da der Iran auch einen Monat nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe den Beschuss benachbarter Golfstaaten mit ballistischen Raketen und Drohnen unablässig fortsetzt. Zudem wurde vor der Küste von Dubai ein kuwaitischer Öltanker getroffen. Ein Fass der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete zuletzt knapp 108 US-Dollar./edh/jha/

Mehr zum Thema EURO STOXX 50

10:43Airbus A330-300 von Delta in Sao Paulo notgelandet
09:56ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Freundliche Tendenz zum Monatsende
09:27Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Dienstagshandel mit Verlusten
09:16Aktien Frankfurt Eröffnung: Wenig Bewegung zum Monatsende
08:59Is VW eyeing Iron Dome parts production at German plant?
08:21Airbus A330 von Delta Air Lines muss nach Triebwerksbrand in São Paulo umkehren
07:02Bayer: So zieht der CEO Donald Trump im Glyphosat-Streit auf seine Seite
03:07Airbus A330 von KLM strandet wegen Defekt auf Bonaire
mehr