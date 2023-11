Aktien Frankfurt Eröffnung: Zurückhaltung vor Inflationsdaten im Wochenverlauf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor Inflationssignalen aus der Euroregion und den USA herrscht am deutschen Aktienmarkt Zurückhaltung. Der Dax (DAX 40) gab in den ersten Handelsminuten am Dienstag um 0,16 Prozent auf 15 941,74 Punkte nach. Die Daten zu den Teuerungsraten stehen am Mittwoch und Donnerstag auf der Agenda.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gab um 0,36 Prozent auf 26 017,81 Zähler nach. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) sank um 0,23 Prozent auf 4344,22 Punkte.

Ohne gute Nachrichten in Form positiver Wirtschaftsdaten werde es schwer für den deutschen Leitindex, kurzfristig wieder die Hürde von 16 000 Punkten zu überwinden, kommentierte Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners. "Es ist hoch wahrscheinlich, dass sich das zuletzt übliche Bild eines starken Novembers und eines anschließend schwächeren oder gar negativen Dezembers auch in diesem Jahr wiederholt."

Chefmarktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets hebt außerdem den starken charttechnischen Widerstand etwas unter 16 050 Punkten hervor, der einem Weiterlaufen der Rally im Wege stehe und erst einmal überwunden werden müsse. Insgesamt jedoch bleibt das Bild laut der Landesbank Helaba technisch gesehen weiterhin freundlich, auch wenn die Dynamik nachlässt./ck/mis