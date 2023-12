Aktien Frankfurt Eröffung: Dax vor US-Inflationszahlen mit erneuter Bestmarke

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) hat am Dienstag gleich den nächsten Rekordstand nachgeschoben. Im frühen Handel schraubte der Leitindex seine Bestmarke auf 16 831 Punkte nach oben. Damit rückte die 17 000er-Marke nochmals einen Schritt näher. Allerdings blieben Anleger vorsichtig, kurz vor den anstehenden Zinsentscheiden blicken sie am Dienstag gespannt auf die US-Verbraucherpreise.

Nach dem Rekord in den Anfangsminuten stand der Dax zuletzt noch 0,19 Prozent höher bei 16 826,34 Zählern. Die Jahresendrally seit dem Tief im Oktober beläuft sich mittlerweile auf rund 15 Prozent. 2023 hat der Dax bislang sogar fast 21 Prozent gewonnen. Der MDAX hat diesbezüglich Aufholbedarf, er legte am Dienstag etwas klarer um 0,51 Prozent auf 26 758,40 Zähler zu. Der Eurozonen-Index EuroStoxx (EURO STOXX 50) kam auf ein Plus von 0,3 Prozent.

"Der Dax steigt aktuell von Hoch zu Hoch", sagte der Chartexperte Martin Utschneider von der Finanzethos GmbH. Er rät aber dazu, die Absicherungen weiterhin nachzuziehen, denn durch die zuletzt starke Entwicklung sei die Fallhöhe größer geworden. Es könne jeden Tag schnell gehen, so Utschneider./tih/stk