FRANKFURT (dpa-AFX) - Der beruhigende Quartalsbericht des KI-Riesen NVIDIA hat den zuletzt schwachen DAX am Mittwoch etwas stabilisiert. Der deutsche Leitindex lag am Mittag mit 0,2 Prozent im Plus bei 26.088 Punkten.

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Von seinem Rekord am Donnerstag war der Dax zuletzt um 3,5 Prozent zurückgefallen. Verantwortlich hierfür war vor allem die miese Laune im Tech-Sektor. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technologie landete tags zuvor auf dem tiefsten Niveau seit dem Sommer - fast 12 Prozent unter seinem Höchststand von Anfang Oktober. Die anfängliche Krise der KI-Werte zog damit breitere Kreise. Am Mittwoch erholte sich das Kursbarometer der Tech-Branche aber um etwa 1,5 Prozent und verteidigte so seine einfache 200-Tage-Linie. Sie gilt als Signal für den langfristigen Trend.

Die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen erwies sich am Vorabend als unbegründet. Analyst Vivek Arya von der Bank of America sprach von einer insgesamt zuversichtlichen, beruhigenden Message des in einer Führungskrise steckenden KI-Konzerns - nach dem Motto "Wir haben das im Griff!". Das Geschäft laufe eigentlich wie immer, die Nachfrage übersteige die Kapazitäten. Sein Kollege Tom O'Malley von Barclays sieht die Führung, Verzögerungen in der Rechenzentrumsinfrastruktur und China-Risiken aber zunächst weiter als Belastungsfaktoren. Und zumindest letztere strahlen auf die gesamte Branche ab.

Inmitten der weiterhin angeschlagenen Stimmung steht drüber hinaus an m Donnerstag der Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic auf der Agenda. Geopolitisch im Fokus ist der historische Dreiergipfel von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin .

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Der MDAX verharrte am Mittwoch nahezu bewegungslos bei 30.143 Punkten. Für den Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent nach oben.

Erholt präsentierten sich vor allem Tech-Werte wie Siemens Energy und Infineon im DAX oder Siltronic, Aixtron (AIXTRON SE) und Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) im MDax. Siltronic waren dank einer Kaufempfehlung von Berenberg mit gut 8 Prozent Kursplus besonders gefragt. Experte Gustav Froberg sieht den Waferhersteller als "Spätblüher" nun vor einem "Ergebnisboom".

Evonik erreichten den höchsten Stand seit Juni 2022. Ein "Handelsblatt"-Artikel sorgte für Fantasie, dass BASF die Übernahmeofferte deutlich aufstocken müsste, um Bewegung in ihr Vorhaben zu bringen. Neu ist diese Einschätzung allerdings nicht.

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Aktien von Carl-Zeiss Meditec (Carl Zeiss Meditec) und FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St) zählten derweil zu den größten Verlierern. Barclays sieht im Medizintechnik-Bereich für 2027 bei ihnen die schwächsten Aussichten.

Deutz (DEUTZ) brachen nach einem negativen Bericht eines Leerverkäufers sogar um bis zu 18,5 Prozent ein auf ein Zwölfmonatstief. Ein Unternehmenssprecher wollte sich zunächst nicht dazu äußern. "Wir prüfen das gerade", sagte er./ag/jha/