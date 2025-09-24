DAX23.632 +0,5%ESt505.483 +0,8%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.569 +0,4%Nas22.745 -0,2%Bitcoin95.744 +0,2%Euro1,1794 -0,1%Öl67,24 +1,0%Gold3.787 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Porsche vz. PAG911 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Wall Street stabil erwartet -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- Goldpreis, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Orsted-Aktie springt an: Unternehmen darf Offshore-Windprojekt fortsetzen Orsted-Aktie springt an: Unternehmen darf Offshore-Windprojekt fortsetzen
BASF-Aktie zieht an: Jefferies bewertet Aktie mit Hold in neuer Analyse BASF-Aktie zieht an: Jefferies bewertet Aktie mit Hold in neuer Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Aktien Frankfurt: Freundliche Tendenz - Rekordhohe US-Börsen

23.09.25 14:49 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt von neuen Rekorden an der Wall Street hat auch der deutsche Aktienmarkt am Dienstag etwas Auftrieb erhalten. Der DAX notierte am Nachmittag 0,5 Prozent höher bei 23.635 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,4 Prozent auf 30.275 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,7 Prozent aufwärts.

Wer­bung

Investitionen des US-Chipkonzerns NVIDIA von bis zu 100 Milliarden US-Dollar in den ChatGPT-Entwickler OpenAI trieben die Aktien deutscher Halbleiterwerte an. Infineon verteuerten sich um 2,7 Prozent und Aixtron (AIXTRON SE) um 3,9 Prozent. Unter den Nebenwerten im SDAX zählten Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)), Elmos (Elmos Semiconductor) und Siltronic mit Gewinnen von bis zu 3,8 Prozent zu den größten Profiteuren.

Die Papiere aus dem Volkswagen(Volkswagen (VW) vz)-Konzernverbund erholten sich etwas von den deutlichen Vortagesverlusten. So stiegen die Titel des Sportwagenbauers Porsche AG (Porsche vz) um 2,6 Prozent, die VW-Vorzugsaktien und jene der Konzernholding Porsche SE (Porsche Automobil) um jeweils 3,0 Prozent. Tags zuvor hatten die drei Anteilsscheine unter Gewinnwarnungen gelitten und bis zu 8,2 Prozent verloren.

Anteilsscheine von LANXESS reagierten mit einem Kurssprung von zuletzt 7,1 Prozent auf Pläne zum Verkauf der Anteile am Gemeinschaftsunternehmen Envalior. Der Chemiekonzern will sich komplett von seinem Anteil an Envalior trennen. Ein Basis-Kaufpreis von rund 1,2 Milliarden Euro sei vertraglich vereinbart.

Wer­bung

Die Tui-Aktie (TUI) verteuerte sich um 2,7 Prozent, nachdem der Reisekonzern über die aktuelle Buchungslage informiert hatte. Laut Bernstein-Analyst Richard Clarke ist Tui offenbar gut in die Wintersaison gestartet. Für beide Saisonzeiten vermeldete Tui steigende Preise und hält sich auf dieser Basis für gut positioniert, das operative Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr zu erreichen.

Die Titel der Norma Group (NORMA Group SE) sackten nach dem nun vollzogenen Verkauf der Wassersparte um mehr als 10 Prozent ab. Ein Händler sprach von Gewinnmitnahmen nach gutem Lauf, denn seit dem im April erreichten Rekordtief von 9,07 Euro hatte sich der Kurs binnen weniger Monate mehr als verdoppelt. Der Börsianer verwies auf die Perspektive, dass sich der Verkauf negativ auf die operative Marge auswirkt.

Die Anteilsscheine von grenke profitierten von einer Hochstufung durch die Investmentbank Oddo BHF und gewannen 4,4 Prozent an Wert. Eine höhere Effizienz dürfte ab 2026 die Gewinndynamik des IT-Leasingspezialisten ankurbeln, schrieb Analyst Roland Pfänder und lobte die finanzielle Solidität des Unternehmens./edh/jha/

Wer­bung

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---