Aktien Frankfurt: Gewinne - MDax erneut besser als Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben die Indizes am Dienstag freundlich tendiert. Dabei legte am Nachmittag der MDAX mit plus 1,35 Prozent auf 28.297 Punkte erneut stärker zu als der Leitindex DAX. Dieser gewann beim Stand von 22.478 Punkten nur 0,2 Prozent. Das Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 stand 0,1 Prozent höher.

Wer­bung Wer­bung

Die im MDax versammelten mittelgroßen Unternehmen hängen stärker von Deutschlands Wirtschaft ab und haben deshalb in der Vergangenheit auch deutlicher unter dem wirtschaftlichen Abschwung Deutschlands gelitten als die global aufgestellten Unternehmen im Dax. Mit der Hoffnung auf einen Wirtschaftsaufschwung hierzulande nach dem Wahlsieg der Union holen MDax-Aktien nun auf. Positiv wirkten auch hohe Kursgewinnen von 11,6 Prozent bei den Aktien von thyssenkrupp. Hier treibt vor allem der geplante Börsengang der Marine-Sparte weiter an.

Im Fokus stehen in Deutschland die Sondierungsgespräche zur Bildung einer Regierung. "Die Herausforderungen für die Wirtschaft sind riesig. Um sie zu meistern, müssen die neue Bundesregierung und die Unternehmen jetzt gemeinsam und entschlossen handeln", fordert die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK). Dass der wohl baldige Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die spontane Überlegung, noch mit dem alten Bundestag eine Reform der Schuldenbremse herbeizuführen, nicht von vornherein abgelehnt hat, signalisiere bereits, wie dringlich die Finanzsituation sei, hieß es vom Bankhaus Metzler. Am Markt würde eine rasche Änderung der Fähigkeit zur Schuldenaufnahme sicherlich goutiert werden.

Wer­bung Wer­bung

Im Rüstungssektor beflügeln weiter die Erwartungen hinsichtlich deutlich steigender Verteidigungsausgaben Deutschlands und der EU. Rheinmetall im Dax kletterten in die Nähe der Kursmarke von 1.000 Euro, fielen dann aber zurück und standen nur noch knapp im Plus. Andere deutsche Rüstungswerte wie HENSOLDT im MDax und RENK im SDAX legten weiter deutlich zu.

Gewinnmitnahmen nach Geschäftszahlen und jüngster Rekordrally belasteten Heidelberg Materials nur kurz. Am Nachmittag gewannen die Papiere des Baustoffherstellers 2,7 Prozent. Barclays-Analyst Tom Zhang zufolge lassen die Ziele für 2025 dem Management Spielraum für positive Überraschungen und Aufstockungen. Heidelberg Materials gilt als Profiteur eines Wiederaufbaus der Ukraine. Zudem will das Unternehmen in Nordamerika weiter wachsen.

Wer­bung Wer­bung

Ferner gewannen die Aktien des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care (FMC) St) nach Jahreszahlen und Ausblick zwei Prozent.

Siemens Energy (Siemens Energy) testeten hinten im Dax erneut die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend und standen zuletzt darunter mit minus 4,8 Prozent.

Bester Dax-Wert waren Deutsche Bank mit plus 2,8 Prozent im insgesamt sehr festen europäischen Bankensektor./ajx/jha/

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---