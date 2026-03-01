DAX23.797 +1,7%Est505.792 +1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1000 -0,3%Nas22.723 +0,1%Bitcoin59.934 +1,7%Euro1,1644 +0,1%Öl91,03 +1,4%Gold5.210 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 ExxonMobil 852549 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise sinken: DAX zieht kräftig an -- Wall Street etwas tiefer -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW, BioNTech, NIO, CATL, Lumentum, Amazon, Rheinmetall, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Milliarden-Offensive bei AT&T sprengt Analystenerwartungen: Aktie regt sich kaum Milliarden-Offensive bei AT&T sprengt Analystenerwartungen: Aktie regt sich kaum
Procept Biorobotics: Revolution in der Urologie und ein 10-Millionen-Dollar-Signal an die Märkte Procept Biorobotics: Revolution in der Urologie und ein 10-Millionen-Dollar-Signal an die Märkte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt: Hoffnung auf Kriegsende bringt Erholung in Schwung

10.03.26 14:39 Uhr
Aktien Frankfurt: Hoffnung auf Kriegsende bringt Erholung in Schwung | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.813,1 PKT 403,7 PKT 1,72%
Charts|News|Analysen
EURO STOXX 50
5.794,6 PKT 109,4 PKT 1,92%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Fünkchen Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Krieges hat dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag eine schwungvolle Erholung beschert. Aussagen von US-Präsident Donald Trump sorgten dafür, dass sich der DAX von seinem Tief seit Mai 2025 erholen konnte. Der Leitindex bewegte sich dabei auch im Fahrwasser deutlich gesunkener Ölpreise.

Wer­bung

Zeitig mit dem US-Handelsstart legte der Leitindex am Nachmittag 2,4 Prozent auf 23.963 Punkte zu. Zweimal schaffte er es im Laufe des Tages sogar zurück über die 24.000-Punkte-Marke, wo die Risikobereitschaft der Anleger dann aber jeweils an ihre Grenzen stieß. Für den MDAX ging es zuletzt um 3,1 Prozent auf 29.758 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) gewann 2,3 Prozent an Wert.

"Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet. Sie haben keine Marine, keine Kommunikationssysteme, sie haben keine Luftwaffe", wurde Trump vom US-Sender CBS News nach einem Telefoninterview zitiert. Der Krieg verlaufe "weit vor dem Zeitplan". Der US-Präsident legte sich aber nicht auf einen konkreten Zeitpunkt fest.

Der Schock, den am Vortag im frühen Handel die erneut hochspringenden Öl- und Erdgaspreise ausgelöst hatten, wirkt am Dienstag erst einmal verdaut. Vom Vortagstief bei 22.927 Punkten hat der Dax nun wieder etwa 1.000 Punkte zugelegt. "Wenn geopolitische Risiken plötzlich geringer erscheinen, kehrt an den Märkten oft sehr schnell Risikobereitschaft zurück", schrieb der Marktbeobachter Timo Emden.

Wer­bung

Wie sich der Iran-Konflikt weiterentwickelt, bleibt nach Einschätzung der Experten von Oddo BHF jedoch offen. Laurent Denize von der Investmentbank betont aber, dass die historische Erfahrung dafür spreche, dass der Einfluss militärischer Auseinandersetzungen auf die Aktienmärkte oft nur von begrenzter Dauer sei. Langfristig orientierte Anleger könnten Chancen nutzen, die sich aus volatilen Marktbewegungen wie am Vortag ergeben.

In der Breite erholten sich Aktien aus vielen Industriezweigen, die zuletzt unter Inflations- und Konjunktursorgen gelitten hatten. Dazu zählten zum Beispiel Banken. Die am stärksten erholten Dax-Werte waren jedoch die Aktien von Infineon mit fast sechs Prozent Plus. Hier meldete sich der Citigroup-Experte Andrew Gardiner mit einer positiven Einschätzung für die kommenden 90 Tage zu Wort.

Im MDax gehörte die Spitze den 7,5 Prozent höheren Titeln der Lufthansa, die zuletzt stark unter der Sorge vor hohen Treibstoffpreisen gelitten hatten. Die Fluggesellschaft könne eine vorerst reduzierte Nachfrage auf Nahost-Strecken besonders gut auf den Asien-Strecken ausgleichen, glaubt am Dienstag der JPMorgan-Experte Harry Gowers.

Wer­bung

Gewinne, die bis zu 2,6 Prozent groß waren, gab es auch bei den drei Autobauern im Dax. Nach durchwachsenen Jahreszahlen gehörte da auch Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) dazu. Analyst Christian Frenes von Goldman Sachs sah in den wichtigsten Kennziffern zum Schlussquartal der Wolfsburger Licht und Schatten. In den Aussagen zum Ausblick sah er eher eine Enttäuschung.

Bei HUGO BOSS ließ die Kursreaktion auf ein Plus von 1,1 Prozent nach. Am Vortag hatten sich die Anleger schon schwer damit getan, Aussagen zur Ausschüttungspolitik des Modekonzerns einzuordnen. Der Rückenwind von den nun vorgelegten Jahreszahlen flachte auch wieder ab, denn in der Spitze hatten die Aktien bis zu 7,6 Prozent gewonnen.

Die auffälligste negative Erscheinung waren am deutschen Aktienmarkt die Evotec(EVOTEC SE)-Aktien, die um 14 Prozent absackten. Mit Kostensenkungen als Ziel stellte der Wirkstoffforscher ein Umbauprogramm vor. Negativ an kam aber vor allem der Ausblick auf das laufende Jahr, den Analyst Charles Weston von RBC als Enttäuschung wertete.

Zum größten SDax-Gewinner mauserten sich zuletzt die Aktien von Dermapharm. Nach der Mitteilung, dass der Arzneimittelhersteller in größerem Stil eigene Aktien zurückkaufen will, ging es für den Kurs um 8,7 Prozent nach oben. Dies überlagerte maue Eckdaten zum vergangenen Jahr./tih/stk

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

15:20Neuer VW-Transformationsplan: „Werden jeden Stein umdrehen“
15:10Nahostkonflikt im Fokus: DAX scheitert trotz Gewinnen an 24.000-Punkte-Marke
14:39Aktien Frankfurt: Hoffnung auf Kriegsende bringt Erholung in Schwung
13:51Grünes Licht für Diehl und Nammo: Rheinmetall-Konkurrenten schließen sich für großen Bundeswehr-Auftrag zusammen
13:12Volkswagen Group profits take big hit on Porsche shift
13:12Germany news: Volkswagen to cut 50,000 jobs by 2030
12:52Porsche Cayenne S Electric: Mehr Leistung für das E-SUV
12:39RWE lands Munich Airport PPA for Nordseecluster
mehr