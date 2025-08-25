DAX24.241 -0,2%ESt505.453 -0,4%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.289 -0,8%Euro1,1655 ±0,0%Öl67,46 +0,6%Gold3.340 -0,2%
Aktien Frankfurt: Kein klarer Trend - Geldpolitik im Fokus, CTS Eventim tiefrot

21.08.25 11:41 Uhr
Aktien Frankfurt: Kein klarer Trend - Geldpolitik im Fokus, CTS Eventim tiefrot | finanzen.net
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat auch am Donnerstag keinen klaren Trend erkennen lassen. Anleger warten auf Fortschritte bei den Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg sowie auf geldpolitische Signale vom Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming.

Gegen Mittag notierte der Dax 0,11 Prozent schwächer bei 24.250 Punkten. Die technische Hürde bei etwa 24.500 Punkten besteht fort. Das Mitte Juli erreichte Rekordhoch von 24.639 Punkten ist derzeit etwas weiter weg. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab am Donnerstag um 0,3 Prozent nach.

"Jackson Hole wird zur Bewährungsprobe für den Bullenmarkt", schrieb der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Die meisten Anleger erwarteten im September eine Zinssenkung der US-Notenbank. Blieben morgen die Hinweise von Fed-Chef Jerome Powell darauf aus, dürfte der Aktienmarkt entsprechend unter Druck geraten, warnte der Experte.

Der MDAX verlor am Donnerstag 0,81 Prozent auf 30.627 Punkte. Im Fokus stand hier der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim nach einem überraschenden Gewinneinbruch im zweiten Quartal.

Die CTS-Papiere brachen um rund ein Fünftel ein. Ein Börsianer bewertete die Ergebnisse als insgesamt sehr schwach. Das Unternehmen sprach von einer "herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung". Dass die Jahresziele bestätigt wurden, war Anlegern kein Trost.

Die Aktien des Konsumgüterherstellers Beiersdorf verloren nach einer düsteren Umsatzprognose des US-Wettbewerbers Coty 1,9 Prozent.

Im Rüstungssektor legten Rheinmetall, HENSOLDT und RENK wieder deutlicher zu. Die Kursgewinne beliefen sich auf bis zu 3,7 Prozent.

Der Spezialverpackungshersteller Gerresheimer hat nach den jüngsten Turbulenzen nun mit der luxemburgischen Active Ownership einen aktivistischen Investor an Bord. Die seit Jahresbeginn mit minus 36 Prozent sehr schwachen Aktien legten am Donnerstag um 2,5 Prozent zu.

Die Papiere von Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) verloren 2,5 Prozent. Der Internet-Apotheke droht Konkurrenz durch die Drogeriekette dm./ajx/stk

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

