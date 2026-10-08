Aktien Frankfurt: Keine Entlastung - Dax rutscht unter 25.000 Punkte

08.10.26 11:35 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist am Donnerstag unter die runde Marke von 25.000 Punkten gerutscht. Eine Stabilisierung nach dem bereits schwachen Vortag schlug damit fehl. Hohe Anleiherenditen und hohe Ölpreise zählen weiter zu den größten Belastungsfaktoren am Aktienmarkt.

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Gegen Mittag verlor der deutsche Leitindex 0,80 Prozent auf 24.903 Punkte. Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten sank um 1,12 Prozent auf 29.775 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 1,1 Prozent ein.

"Solange weder bei den Energiepreisen noch bei den Anleiherenditen Entspannung eintritt, dürfte die Bereitschaft zu größeren Aktienkäufen begrenzt bleiben", schrieb Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

"Wenn selbst überzeugende Unternehmenszahlen nicht mehr für steigende Kurse sorgen, ist das ein Warnsignal für die gesamte Aktienrally", mahnte Lipkow mit Blick auf die Quartalszahlen des koreanischen Tech-Schwergewichts Samsung. Diese seien stark ausgefallen, hätten aber keine Anschlusskäufe bei Halbleiteraktien mehr ausgelöst. Halbleiter- und KI-Werte verzeichneten auch hierzulande weitere Verluste: Infineon gaben um mehr als 3 Prozent.

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Im Automobilsektor waren Zulieferer auffällig schwach: AUMOVIO und Schaeffler lagen im MDax hinten mit Verlusten von teils mehr als 6 Prozent. Der französische Zulieferer OPmobility hatte seinen Jahresausblick gesenkt. Dies trübte die Stimmung für den gesamten Sektor ein.

Anschlussverkäufe zogen die Titel des Dialysedienstleisters Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care (FMC) St) weiter nach unten. Das Minus betrug 2 Prozent. Am Vortag hatte die Ankündigung eines Wechsels an der Konzernspitze den Kurs bereits erheblich belastet. Für die Anteile des FMC-Großaktionärs Fresenius (Fresenius SECo) ging es am Donnerstag mit minus 3,1 Prozent noch stärker nach unten.

Eine Abstufung auf "Underperform" für Jungheinrich durch die Bank of America führte bei den Papieren des Staplerherstellers zu Kurseinbußen von mehr als 6 Prozent.

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Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck verkaufte im dritten Quartal deutlich mehr Lastwagen als im sehr schwachen Vorjahreszeitraum. Die Papiere gewannen im schwachen Dax 0,6 Prozent.

Detaillierte Quartalszahlen gab es von Südzucker. Der Zuckerproduzent schrieb wieder schwarze Zahlen. Die Aktien verbuchten zuletzt jedoch ein Minus von 2,9 Prozent./ajx/stk