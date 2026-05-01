DAX24.364 +0,9%Est505.914 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,19 -1,5%Nas26.482 +0,3%Bitcoin68.350 +1,0%Euro1,1692 -0,2%Öl105,3 -0,4%Gold4.687 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Plug Power A1JA81 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Intel 855681 RENK RENK73 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt kräftig zu -- US-Börsen steigen - Techwerte mit neuen Rekorden -- Cisco mit Gewinnsprung und Rekordumsatz -- BMW, NVIDIA, Infineon, Alibaba, Marvell, Rheinmetall, Siemens im Fokus
Top News
Ausblick: Virgin Galactic verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Virgin Galactic verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren abgeworfen S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt: Klare Gewinne im Feiertagshandel - Siemens und Infineon stark

14.05.26 14:26 Uhr
Aktien Frankfurt: Klare Gewinne im Feiertagshandel - Siemens und Infineon stark | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Devisen
NEO/CHF (Neo-Schweizer Franken)
2,4335 CHF -0,0297 CHF -1,20%
Charts|News
NEO/EUR (Neo-Euro)
2,6607 EUR -0,0287 EUR -1,07%
Charts|News
NEO/GBP (Neo-Britische Pfund)
2,3035 GBP -0,0260 GBP -1,11%
Charts|News
NEO/JPY (Neo-Yen)
491,3291 JPY -6,0549 JPY -1,22%
Charts|News
NEO/USD (Neo-US-Dollar)
3,1114 USD -0,0395 USD -1,25%
Charts|News
USD/NEO (US-Dollar-Neo)
0,3214 NEO 0,0040 NEO 1,27%
Charts|News
Indizes
DAX 40
24.381,3 PKT 244,5 PKT 1,01%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag im Feiertagshandel an Christi Himmelfahrt Kursgewinne verbucht. Der KI-Boom im Technologiesektor hält die Anleger bei Laune. Gestützt wurden Techwerte auch von einem starken Ausblick des US-Netzwerkausrüsters Cisco.

Dem DAX, der am Nachmittag um 1,41 Prozent auf 24.478 Zähler stieg, gaben kräftige Gewinne des Index-Schwergewichts Siemens Auftrieb. Die Papiere kletterten auf ein Rekordhoch und gewannen zuletzt noch 2,8 Prozent. Mehrere Analysten hoben nach den Quartalszahlen vom Vortag ihre Kursziele an.

An der Dax-Spitze setzten die Papiere von Infineon im Zuge des Halbleiterbooms ihre Kursrally mit plus 3,9 Prozent fort. Sie sind auch seit Jahresbeginn im Dax mit einem Plus von gut 77 Prozent der beste Wert.

BMW (BMW), Deutsche Börse und Heidelberg Materials wurden mit Dividendenabschlag gehandelt, die Kurse erscheinen also nur optisch niedriger.

Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es am Nachmittag um 1,26 Prozent auf 31.796 Punkte hinauf. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 1,1 Prozent zu.

Unternehmensseitig geht es nach den heißen Tagen der Berichtssaison ruhiger zu. Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets sprach von einem typischen Feiertagshandel, gekennzeichnet durch geringes Handelsvolumen.

Eine Lösung im Iran-Krieg zeichnet sich nach wie vor nicht ab - und ob China diesbezüglich während des Treffens zwischen Chinas Staatschef Xi Xinping und US-Präsident Donald Trump in Peking vermitteln kann, bleibt abzuwarten.

Xi und Trump bemühten sich zunächst mit betont freundlichen Worten um ein stabileres Verhältnis der beiden Großmächte. Die Investoren schienen froh darüber zu sein, dass es zunächst zu keinen größeren Verwerfungen gekommen sei, kommentierte Lipkow. Nur das Thema Taiwan werde von beiden Seiten kontroverser angegangen. So machte Xi nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua deutlich: Sollte die Taiwan-Frage schlecht gehandhabt werden, käme es zu Spannungen oder sogar Konflikten zwischen den USA und China.

Im MDax lagen die Anteile des Industrie- und Autozulieferers Schaeffler mit plus 5,4 Prozent auf dem ersten Platz und schlossen mit diesem Zuwachs die Kurslücke von Anfang März. Die Aktien von thyssenkrupp gewannen 4,2 Prozent. Die Citigroup hob ihr Kursziel auf 15 Euro an, hält die Bewertung nach wie vor für attraktiv und sieht mehrere Kurstreiber, etwa die erwartete Abspaltung der Sparte Material Services.

Im Kleinwerteindex SDAX sprangen die Papiere des Arzneiherstellers Dermapharm auf den höchsten Stand seit August 2022. Zuletzt gewannen sie gut 8 Prozent. Die Privatbank Berenberg sieht mit einem auf 60 Euro erhöhten Kursziel noch Luft nach oben. Die Aktien des Solartechnik-Herstellers SMA Solar bügelten ihre deutlichen Vortagesverluste mit einem Zuwachs von fast 12 Prozent aus; das Analysehaus Jefferies sah in dem Kursausrutscher eine gute Einstiegsgelegenheit./ajx/jha/

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

15:57Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Donnerstagnachmittag in Grün
15:57DAX-Top-Performer mit fast 90% Kursplus in wenigen Wochen: Wie weit kann die Rally die Infineon-Aktie noch tragen?
15:52Stabilisierung geht weiter: DAX legt im Feiertagshandel deutlich zu - China-Besuch von Trump im Fokus
15:29Fertigung auch bei Magna in Graz: China-Autobauer Xpeng verhandelt über Kauf von VW-Werk in Europa
14:26Aktien Frankfurt: Klare Gewinne im Feiertagshandel - Siemens und Infineon stark
13:47DAX Livetrading am Feiertag: Trendtag oder Range?
13:47DAX Livetrading am Feiertag: Trendtag oder Range?
13:47DAX Livetrading am Feiertag: Trendtag oder Range?
mehr