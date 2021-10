Aktien Frankfurt: Kursgewinne - SAP-Zahlen kommen gut an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Beflügelt von einer Rally der schwergewichteten SAP-Aktien hat der Dax (DAX 40) am Mittwoch zugelegt. Am Nachmittag notierte der deutsche Leitindex zuletzt 0,69 Prozent höher bei 15 251,77 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte gewann 0,21 Prozent auf 33 696,33 Zähler. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) als Leitindex der Eurozone stieg um rund 0,6 Prozent.

Die anstehende Quartalsberichtssaison der Unternehmen könnte die Kursentwicklung in den kommenden Wochen nachhaltig bestimmen, meint Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Die Börsianer rechneten zwar mit einer weiterhin positiven Gewinndynamik, die zum Vorquartal aber deutlich nachlassen sollte.

Gestiegene Energiepreise heizen die Inflation in Deutschland unterdessen weiter an. Erstmals seit knapp 28 Jahren überschritt die Jahresteuerungsrate im September die Vier-Prozent-Marke. Auch in den USA zog die Inflation weiter an.

Nach unerwartet guten Quartalszahlen gewannen die Papiere von SAP (SAP SE) 3,6 Prozent. Europas größter Softwarehersteller verdiente im dritten Quartal deutlich mehr als vom Markt erwartet und erhöhte den Jahresausblick. "Wir erleben eine Rekordnachfrage nach unseren Anwendungen und unserer Plattform", sagte Konzernchef Christian Klein. Analyst Mohammed Moawalla von der US-Investmentbank Goldman Sachs lobte vor allem die unerwartet starken Lizenzerlöse und das Geschäft mit Mietsoftware (Cloud).

Die Aktien von Sartorius (Sartorius vz) erholten sich nach einer Analystenempfehlung weiter von ihrem jüngsten Rückschlag. Für die Papiere des Laborausrüsters und Pharmazulieferers ging es um 3,8 Prozent aufwärts. Analyst Oliver Reinberg von Kepler Cheuvreux signalisierte mit seinem Kursziel von 555 Euro weiteres Erholungspotenzial. Er rechnet damit, dass sich der imposante Wachstumstrend fortsetzt und auch 2022 sehr dynamisch wird.

Beim Biosprit-Hersteller CropEnergies drückten höhere Rohstoffkosten und gestiegene Energiepreise auf die Ergebnisse im zweiten Geschäftsquartal. Der Gewinn habe sich von Juni bis Ende August mehr als halbiert, teilte die Südzucker-Tochter (Südzucker) mit. Die Cropenergies-Titel fielen um mehr als 11 Prozent, jene der Muttergesellschaft Südzucker sanken um 1,4 Prozent.

Nach den am Vortag veröffentlichten Eckdaten von ElringKlinger zum dritten Quartal setzten die Aktien des Autozulieferers ihre Erholung am Mittwoch fort. Zuletzt kletterten sie um 6,8 Prozent.

Nach zwei Analystenempfehlungen sprangen die Aktien von Compleo (Compleo Charging Solutions) um mehr als 9 Prozent auf 76 Euro hoch. Die Experten von Berenberg und der Quirin Bank gaben in ihren Auftaktstudien Kursziele von bis zu 125 Euro aus. Ohne entsprechende Infrastruktur könne E-Mobilität nicht zum Erfolg werden, schrieb Quirin-Analyst Daniel Kukalj. Der Hersteller von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge sei aktuell die einzige börsennotierte, deutsche Antwort auf dieses Problem.

Der Eurokurs stieg auf zuletzt 1,1584 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1555 festgesetzt. Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei minus 0,23 Prozent. Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) fiel um 0,08 Prozent auf 143,82 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,18 Prozent auf 168,70 Punkte./edh/jha/

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---