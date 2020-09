Aktien Frankfurt: Leichte Gewinne - Anleger in Wartestellung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Wall Street letztlich tiefrot -- DAX rutscht zum Handelsschluss ab -- Vonovia mit millionenschwerer Kapitalerhöhung -- Ryanair besorgt sich frisches Geld -- Merck, Tesla, HELLA, Knorr-Bremse im Fokus

Navistar-Aktien gewinnen im schwachen Markt - Neue VW-Spekulationen. Opel-Mutter PSA und TOTAL investieren Milliarden in Batteriefertigung. Einstieg von Tesla-Chef Musk kein Thema bei Treffen mit CureVac. Amazon schafft weitere 7.000 Stellen in Großbritannien. Facebook stoppt Verkauf von Oculus-VR-Brillen in Deutschland. Sixt expandiert in den USA weiter. Covestro auf Dezember-Hoch.