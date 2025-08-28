DAX24.084 -0,3%ESt505.392 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin96.000 -0,1%Euro1,1586 -0,5%Öl67,43 +0,3%Gold3.381 -0,3%
Aktien Frankfurt: Moderate Verluste vor wichtigen Nvidia-Zahlen

27.08.25 14:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.084,2 PKT -68,7 PKT -0,28%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch vor den am Abend erwarteten Quartalszahlen des US-Halbleiterkonzerns und KI-Profiteurs NVIDIA zurück. Finanzmarktexperte Andreas Lipkow sprach von einer insgesamt "stabilen Seitenlage" der hiesigen Börse. "Die Handelsimpulse sind derzeit rar gesät und umso stärker werden die wenigen Nachrichten und Ereignisse fokussiert", bemerkte er.

Der DAX notierte am Nachmittag 0,2 Prozent tiefer bei 24.103 Punkten. Er verblieb damit in der Handelsspanne der vergangenen Wochen zwischen 24.000 und 24.500 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen fiel um 0,8 Prozent auf 30.572 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,3 Prozent zu.

Im Dax belegten Commerzbank und Deutsche Bank mit Kursabschlägen von 2,9 und 2,4 Prozent die hintersten Plätze. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hatte zuvor beide Titel nach starken Kursgewinnen abgestuft. Die Papiere seien zuletzt nicht nur dem Gesamtmarkt, sondern auch der Branche deutlich vorweg gelaufen, begründete Analyst Chris Hallam den Schritt. Für den europäischen Bankensektor bleibt er aber optimistisch.

Die Anteilsscheine von HOCHTIEF litten mit minus 2,8 Prozent ebenfalls unter weiteren Gewinnmitnahmen. Analyst Jens Münstermann von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) strich mit Verweis auf die zuletzt gute Kursentwicklung seine Kaufempfehlung für die Aktie des Baukonzerns.

Bei den zuletzt gut gelaufenen Aktien von MDax-Schlusslicht Aroundtown (Aroundtown SA) mussten die Aktionäre einen Kursrutsch von 5,5 Prozent verkraften. Analysten attestierten dem Gewerbeimmobilien-Spezialisten zwar solide Geschäftszahlen für das erste Halbjahr. Stephanie Dossmann von Jefferies schrieb indes von einem schwächeren Betriebsgewinn (FFO), den unter anderem höhere Finanzierungskosten belastet hätten. Die Expertin wies zudem auf den Rücktritt des langjährigen Finanzchefs Ben David hin.

Dagegen eroberten die Titel des Sportwagenbauers Porsche AG (Porsche) mit plus 1,4 Prozent die Dax-Spitze. Sie profitierten von Medienberichten, wonach Oliver Blume seinen Chefposten aufgeben und sich künftig auf die Führung des Mutterkonzerns Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) (VW) konzentrieren werde, wie von Investoren zuletzt verstärkt gefordert. Die VW-Titel verloren 0,3 Prozent.

Für adidas ging es um 0,8 Prozent bergauf. Händler verwiesen auf Geschäftszahlen des britischen Sport- und Freizeitmodekonzerns JD Sports Fashion, die an der Börse gut ankamen./edh/stk

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---

