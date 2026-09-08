Aktien Frankfurt: Ölpreis bei fast 100 Dollar bremst Dax & Co

08.09.26 11:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Weiter steigende Ölpreise haben am Dienstag am deutschen Aktienmarkt auf die Stimmung gedrückt. Der Leitindex DAX verlor gegen Mittag 0,4 Prozent auf 25.916 Punkte.

Werbung

Ein Barrel (159 Liter) Öl der Nordseesorte Brent hat sich der runden Marke von 100 US-Dollar angenähert. Auch der Preis für die US-Ölsorte WTI und der europäische Gaspreis legten kräftig zu. Händler begründeten den weiteren Anstieg unter anderem mit Angriffen der jemenitischen Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien. Das größte Ölförderland in der Golfregion stoppte daraufhin die Produktion in einigen Anlagen nahe der Grenze zum Jemen.

Der anhaltende Konflikt im Nahen Osten halte die Inflationssorgen am Leben, schrieb Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. Das dürfte dafür sorgen, dass höhere Zinsen für längere Zeit eingepreist werden. "Der Ölpreis bleibt damit das Fieberthermometer der Aktienmärkte", so der Marktexperte.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen zeigte sich am Dienstag mit 32.425 Punkten moderat im Plus. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent nach unten.

Werbung

Bei den Einzelwerten sorgten Kommentare von Analysten für Bewegung: Fresenius-Aktien setzten sich mit einem Kursplus von 4,3 Prozent an die Spitze des Dax. Die Großbank UBS attestiert den Aktien des Gesundheitskonzerns fast 30 Prozent Aufwärtspotenzial und hat sie weiterhin zum Kauf empfohlen

Infineon (Infineon)-Aktien büßten nach einer Abstufung durch Morgan Stanley fast 4 Prozent ein. Bei dem Chip-Hersteller sehen die Experten zunächst kaum noch Auftrieb für die Markterwartungen.

Kaufempfehlungen der Citigroup für die Aktien von Kion (KION GROUP) und Nordex verhalfen diesen zu Aufschlägen von fast 7 respektive 1,6 Prozent. Kion war damit größter Gewinner im MDax.

Werbung

Anteile des Vermögensverwalters DWS (DWS Group GmbHCo) verteuerten sich um 1,5 Prozent, angetrieben von einem Kaufvotum der US-Bank Jefferies. DWS-Aktien haben seit Jahresbeginn um gut 36 Prozent zugelegt.

Unter den kleineren Titeln im SDAX fielen Hornbach Holding (HORNBACH) auf mit einem Kurssprung von 6 Prozent und dem höchsten Stand seit Ende vergangenen Jahres. Der Baumarktkonzern hat im zweiten Geschäftsquartal eine robuste Nachfrage verzeichnet./bek/stk