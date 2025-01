Aktien Frankfurt: Ohne Impulse aus USA herrscht Kaufzurückhaltung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger am Donnerstag eher vorsichtig agiert. Ohne Impulse aus den USA bewegte sich der deutsche Leitindex DAX in einer engen Spanne. Am Nachmittag ließ er seine moderaten Verluste hinter sich und notierte knapp im Plus beim Stand von 20.345,55 Punkten.

Wer­bung Wer­bung

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten legte um 0,18 Prozent auf 25.619,93 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) verzeichnete Gewinne von 0,3 Prozent.

In New York sind am Donnerstag die Börsen wegen der Trauerfeier für den Ex-Präsidenten Jimmy Carter geschlossen. Impulse aus den USA bleiben also aus. Außerdem hielten sich vor den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag die Marktteilnehmer zurück, zu groß sei die Gefahr negativer Überraschungen, wie Börsenkenner Andreas Lipkow erläuterte.

Wer­bung Wer­bung

Am Mittwoch hatte der Dax ein Rekordhoch nur knapp verpasst und die Gewinne anschließend abgegeben. Belastet wurden die Aktienkurse von der erneut aufgekommenen Sorge über Importzölle der USA unter dem designierten Präsidenten Donald Trump.

Im Dax verbuchten am vorletzten Handelstag der Woche die Anteile des Rückversicherers Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) Verluste von 1,7 Prozent. Laut Experte Lipkow rechnen hier Investoren mit höheren Schadensregulierungen durch die Waldbrände in Kalifornien.

Wer­bung Wer­bung

Kursbewegende Aktien-Umstufungen gab es reichlich. Für die Titel der Porsche Holding (Porsche Automobil vz) ging es nach einer Abstufung durch Exane BNP um 1,9 Prozent nach unten. Beiersdorf legten hingegen um 0,9 Prozent zu, hier hatte Bernstein Research auf "Outperform" hochgestuft.

JPMorgan setzte Lufthansa auf "Negative Catalyst Watch", rechnet also mit Blick auf die kommenden Geschäftszahlen eher mit einer negativen Entwicklung. Die Titel der Airline sanken um 3,7 Prozent. Bei Hypoport (Hypoport SE) ließen sich die Anleger mit einem Plus von 2,3 Prozent von einem Kaufvotum von Hauck Aufhäuser animieren. Süss Microtec (SÜSS MicroTec SE) verloren 5,3 Prozent, nachdem das Analysehaus Jefferies die Kaufempfehlung gestrichen hatte.

Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) profitierte im vergangenen Jahr stark vom Wachstum mit elektronischen Rezepten in Deutschland. Die Papiere gewannen 2,4 Prozent. Redcare setze sich positiv von den eher tristen Trends im Online-Geschäft ab und gewinne folglich Marktanteile hinzu, schrieb Analyst Volker Bosse von der Baader Bank.

Die Aktien des Online-Gebrauchtwagenhändlers AUTO1 kletterten auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren und verteuerten sich als größter Gewinner im MDax zuletzt um 7,5 Prozent.

Der Euro kostete am Nachmittag 1,0308 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Tag davor auf 1,0286 Dollar festgesetzt.

Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) sank um 0,23 Prozent auf 125,05 Punkte. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von 2,42 Prozent am Vortag auf 2,46 Prozent. Der Bund-Future notierte mit plus 0,02 Prozent auf 131,60 Punkten./ajx/jha/

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---