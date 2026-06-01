DAX24.640 -1,0%Est506.213 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1100 +1,9%Nas25.587 -2,2%Bitcoin55.039 ±-0,0%Euro1,1340 -0,4%Öl75,61 -1,8%Gold4.056 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rheinmetall-Crash belastet den Markt: DAX schwächer -- Asiens Börsen stabilisiert -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung: Milliarden-Rückkauf -- TUI, KI-Aktien, Cerebras, DHL, Palantir, BYD im Fokus
Top News
TAG Immo-Aktie gibt Gewinne ab: Polnische Tochter kommt bei 34 Zloty an die Börse TAG Immo-Aktie gibt Gewinne ab: Polnische Tochter kommt bei 34 Zloty an die Börse
Airbus-Aktie etwas tiefer: Behörde zwingt 16 Airbus A380 wegen Rissen in Tragflächen zum Check Airbus-Aktie etwas tiefer: Behörde zwingt 16 Airbus A380 wegen Rissen in Tragflächen zum Check
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt: Rheinmetall-Kurseinbruch belastet Dax - Micron-Zahlen

24.06.26 12:16 Uhr
Aktien Frankfurt: Rheinmetall-Kurseinbruch belastet Dax - Micron-Zahlen | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.640,7 PKT -252,9 PKT -1,02%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX knüpft am Mittwoch unter der Last der einbrechenden Rheinmetall-Aktien an seinen Vortagsrückschlag an. Vor den am Abend erwarteten Zahlen des KI-Chipkonzerns Micron entfernte sich der deutsche Leitindex mit einem Abschlag von einem Prozent auf 24.649 Punkte weiter von der 25.000-Punkte-Marke. Er rutschte unter seine 21-Tage-Linie, worin Anleger ein kurzfristiges Warnsignal sehen. Der MDAX sank auch um etwa ein Prozent auf 31.811 Punkte.

Die Rheinmetall-Aktien brachen um 16 Prozent ein, weil ein Rüstungsprojekt der Bundeswehr für neue Fregatten beendet wird. Nach der Übernahme des Schiffbauers Naval Vessels Lürssen werde Rheinmetall um dessen "Kronjuwel" beraubt, schrieb der Experte Jens-Peter Rieck vom Analysehaus MWB. Erstmals seit mehr als einem Jahr wurden die Rheinmetall-Aktien wieder unter 1.000 Euro gehandelt. Vom Rekordhoch im Oktober hat sich der Kurs jetzt halbiert.

Der JPMorgan (JPMorgan ChaseCo)-Analyst David Perry bezifferte den eigentlich für Rheinmetall vorgesehenen Auftragswert des Fregatten-Großprojekts auf 12 Milliarden Euro. Er befürchtet, dass Zielsetzungen für die Auftragseingänge vor diesem Hintergrund verfehlt werden könnten. Die Nachrichten setzten auch andere Rüstungswerte wie HENSOLDT und RENK unter Druck.

Für Fantasie sorgte der Rheinmetall-Rückschlag jedoch bei den TKMS-Titeln (TKMS thyssenkrupp Marine Systems), die im MDax um fast neun Prozent anzogen. Das Verteidigungsministerium verwies in seiner Mitteilung auf die bereits im März getroffene Entscheidung, Fregatten von dem Schiffbauer zu beschaffen. Der Auftrag für TKMS könnte auf acht statt der ursprünglich geplanten vier Schiffe erhöht werden, erwähnte der Metzler-Analyst Alexander Neuberger.

Nach der Vortagskorrektur im Technologiesektor warten die Anleger gespannt darauf, ob Micron (Micron Technology) die KI-Rally nach US-Börsenschluss neu beleben kann. Die Experten von Index-Radar sprechen vom "nächsten Lackmustest" mit breiter Signalwirkung. Am Vortag waren Investoren noch sehr nervös geworden ob der hohen Erwartungen, die bei Profiteuren des Megatrends als eingepreist gelten. Bei deutschen Chipwerten blieben die Anleger vorsichtig: Der Infineon-Kurs (Infineon) blieb stabil.

Die DHL-Aktionäre (DHL Group (ex Deutsche Post)) ignorierten die Enttäuschung, die bei dem US-Konkurrenten FedEx wegen der vorgelegten Quartalszahlen herrscht. Rückläufige Margen im Zustellgeschäft belasteten vorbörslich zwar deutlich die Titel der Amerikaner, doch die DHL-Aktien zeigten sich mit einem dünnen Kursplus davon unbeeindruckt.

Die Gewinner im Dax wurden angeführt von den 4,6 Prozent höheren MTU (MTU Aero Engines)-Papieren, die ihre Erholungsrally ausbauten. Für den Triebwerksbauer sieht der JPMorgan-Analyst Perry die Aussichten an vielen Fronten verbessert, unter anderem wegen der nachlassenden Treibstoffkosten in der Flugbranche.

Im MDax erholten sich die Puma(PUMA SE)-Aktien um fast vier Prozent von ihrem Vortags-Kursrutsch, der mit Aussagen im Rahmen eines Analysten-Briefings zum nächsten Quartalsbericht begründet wurde. Am Mittwoch gab es dazu nun beruhigende Aussagen einiger Experten.

Gut für die Kurse von 1&1 und dem Mutterkonzern United Internet waren Hochstufungen auf "Outperform" eines Barclays-Analysten. Ganesha Nagesha sieht nicht nur schrittweise Besserung der fundamentalen Lage, sondern auch Konsolidierungsfantasie. Als Mobilfunkanbieter stehe 1&1 enorm gut da, sollte es in der Branche zu Deals kommen.

Der SDAX-Neuling Basler wurde dagegen von einer Verkaufsempfehlung mit 2,3 Prozent belastet. Die Auftragsdynamik des Spezialisten für Bildverarbeitungslösungen sei inzwischen eingepreist, lautete das Argument des Analysten Malte Schaumann von Warburg Research. Er erinnerte außerdem an eine Kursverdopplung seit dem Bericht zum ersten Quartal./tih/jha/

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

12:54Nach Gewinnmitnahmen bei KI-Profiteuren und Rheinmetall-Kursrutsch: DAX unter Druck
12:30Letzter Rücklauf vor starkem Kursanstieg?
12:26Börse Frankfurt: DAX mittags schwächer
12:16Aktien Frankfurt: Rheinmetall-Kurseinbruch belastet Dax - Micron-Zahlen
11:30Letzter Rücklauf vor starkem Kursanstieg?
11:29Morning Call vom 24. Juni mit Christian Zoller
11:27DAX unter Druck – Rüstungswerte und Tech-Sorgen prägen das Marktbild
11:27DAX unter Druck – Rüstungswerte und Tech-Sorgen prägen das Marktbild
mehr