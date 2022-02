Aktien Frankfurt Schluss: Anleger gehen wieder ins Risiko

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit deutlichem Zuwachs hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch seinen jüngsten Erholungskurs fortgesetzt. Zeitweise kletterte der Dax (DAX 40) über 15 500 Punkte, in diesem Bereich stößt er allerdings auf charttechnische Widerstände. Aus dem Tag ging der Leitindex mit einem Plus von 1,57 Prozent auf 15 482,01 Punkte. Mit diesem Aufschlag schloss auch der MDAX der mittelgroßen Werte beim Stand von 33 780,68 Punkten.

Vor den US-Inflationsdaten am Donnerstag hätten sich die ersten mutigen Anleger wieder aus der Deckung gewagt und setzten auf eine positive Überraschung bei den Daten, erläuterte Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. "Derzeit scheint ein zu hohes Tempo bei der Zinswende in die Aktienkurse eingepreist, so dass im Umkehrschluss viel Potenzial für eine Erholung am Aktienmarkt besteht."

Anleger gehen fest davon aus, dass die US-Notenbank im März den Leitzins anheben wird und weitere Erhöhungen im Lauf des Jahres folgen werden. Auch gibt es inzwischen Stimmen, die eine Zinsanhebung der Europäischen Zentralbank (EZB) in diesem Jahr nicht mehr ausschließen. Hintergrund dafür ist in beiden Wirtschaftsräumen die hohe Inflation./ajx/he