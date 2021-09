Aktien Frankfurt Schluss: Anleger zuversichtlich vor Fed-Entscheid

FRANKFURT (dpa-AFX) - Schnäppchenjäger und nachlassende Sorgen um den angeschlagenen chinesischen Immobilienriesen Evergrande haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte angetrieben. Der Leitindex Dax (DAX 40) gewann 1,03 Prozent auf 15 506,74 Punkte. Damit ist der Kurseinbruch vom Wochenauftakt wieder wett gemacht. Auch der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte präsentierte sich freundlich mit plus 0,63 Prozent auf 35 206,43 Zähler.

Am Abend entscheidet die US-Notenbank Fed über den weiteren geldpolitischen Kurs. Angesichts einer hohen Inflation und Fortschritten am Arbeitsmarkt rechnen Experten damit, dass die zur Konjunkturstütze in der Pandemie initiierten Anleihekäufe bald gemindert werden. Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank wies jedoch darauf hin, in der jüngsten Zeit seien die Erwartungen gesunken, dass die Fed bereits auf ihrer September-Sitzung den Ausstieg aus den Anleihenkäufen ankündigen wird./bek/jha/