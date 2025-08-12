DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto15,82 ±0,0%Dow44.163 +0,4%Nas21.415 +0,8%Bitcoin99.704 -0,9%Euro1,1656 -0,1%Öl66,78 +0,6%Gold3.397 ±-0,0%
DAX geht etwas leichter ins Wochenende
DAX in KW 32: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK rot nach gestoppten Rüstungsexporten - Analysten optimistisch
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung

Aktien Frankfurt Schluss: Dax am Ende einer starken Woche leicht im Minus

08.08.25 17:48 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax am Ende einer starken Woche leicht im Minus | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.162,9 PKT -29,6 PKT -0,12%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Freitag eine insgesamt starke Woche mit leichten Verlusten beendet. Der deutsche Leitindex ging 0,12 Prozent tiefer bei 24.162,86 Punkten aus dem Handel. Auf die gesamte Woche gerechnet ergibt sich ein Plus von 3,15 Prozent.

Viele Marktteilnehmer hätten sich nach der aufregenden Handelswoche an den Seitenlinien positioniert, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die Gefahr von unliebsamen Nachrichten über das Wochenende bleibt latent vorhanden und sorgt für eine gewisse Kaufzurückhaltung." Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es am Freitag um 0,52 Prozent auf 31.493,41 Punkte nach oben.

Insgesamt zeige sich der Dax weiterhin sehr robust, schrieben die Experten der DZ Bank. Die überhitzte technische Konstellation hätten die Pessimisten nicht für sich nutzen können. Das Sommerloch habe zudem wohl ebenso wenig Einfluss auf das deutsche Börsenbarometer gehabt wie die weiterhin sehr ambitionierte Bewertung anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses. Vielmehr treffe Fantasie mit Blick auf das Milliarden-Investitionspaket in Deutschland auf Hoffnungen, die aus dem anstehenden Treffen zwischen den Präsidenten der USA und Russlands resultierten. Nach Meinung der Marktteilnehmer gehe dieses mit der Aussicht auf ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges einher./la/he

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

