Aktien Frankfurt Schluss: Dax am Pfingstmontag kraftlos

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) ist am Pfingstmontag bei 16 000 Punkten wieder auf eine Hürde getroffen. Der Leitindex schaffte zwar zeitweise die Rückkehr über die runde Marke. In einem feiertagsbedingt dünnen Geschehen fehlte ihm aber die Kraft, um dort zu bleiben. Über die Ziellinie ging er mit einem Minus von 0,20 Prozent auf 15 952,73 Punkte. In der zweiten Börsenreihe sank der MDAX um 0,25 Prozent auf 26 923,47 Zähler.

Einen mittlerweile vermeldeten Durchbruch im US-Schuldenstreit hatten die Börsen am vergangenen Freitag im Nachmittagshandel schon vorweggenommen. Nun mangelte es den Anlegern an neuen Impulsen, die feiertagsbedingt auch nicht aus London oder New York kamen. Viele Investoren nutzten den Pfingstmontag für ein langes Wochenende.

Ein Zahlungsausfall der USA mit möglichen negativen Folgen für die Weltwirtschaft wird wohl in letzter Minute vermieden. US-Präsident Joe Biden und der republikanische Verhandlungsführer Kevin McCarthy besiegelten am Wochenende einen Kompromiss, der im Gegenzug zu deutlichen Ausgabe-Kürzungen eine Aussetzung der Schuldenobergrenze bis 2025 vorsieht. Das Vorhaben muss noch vom Kongress abgesegnet werden./tih/mis

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com