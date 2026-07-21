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Aktien Frankfurt Schluss: Dax auf Tageshoch knapp über 25.000 Punkten

Aktien Frankfurt Schluss: Dax auf Tageshoch knapp über 25.000 Punkten
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DAX 40
25,011.35 EUR 164.66 EUR 0.66 %
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem verhaltenen Wochenstart hat sich am Dienstag am deutschen Aktienmarkt letztlich der Optimismus durchgesetzt. Der DAX tat sich zunächst erneut mit der Richtungssuche schwer, legte am Nachmittag aber klar zu und schloss mit einen Zuwachs von 0,66 Prozent auf 25.011,35 Punkten. Dies war zugleich das Tageshoch.

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Damit bleibt das Rekordhoch des Börsenbarometers von rund 25.900 Punkten von Anfang Juli in Sichtweite. Für den MDAX der mittelgroßen Unternehmen ging es am Dienstag um 0,42 Prozent auf 31.812,87 Zähler nach oben.

In einem weiterhin unsicheren Umfeld stützten überraschend gute Konjunkturdaten den Dax ebenso wie am Nachmittag die freundlichen US-Börsen, wo Technologiewerte wieder Aufwind verspürten. Die vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim erhobenen Konjunkturerwartungen legten im Juli stärker zu als erwartet./ajx/he

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com