Top News
Aktien Frankfurt Schluss: Dax baut Erholung aus - Fokus auf US-Jobdaten

04.09.25 17:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.770,3 PKT 175,5 PKT 0,74%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Stabilisierung vom Vortag hat sich der DAX am Donnerstag weiter vom jüngsten Rückschlag erholt. Der deutsche Leitindex stieg um 0,74 Prozent auf 23.770,33 Punkte und kletterte damit zurück über die beim Kursrutsch am Dienstag gerissene 100-Tage-Linie. Dieser mittelfristige Trendindikator gilt als ein wichtiger Widerstand. Die runde Marke von 23.800 Zählern, über die der Dax kurzzeitig hüpfte, erwies sich aber letztlich als zu hohe Hürde. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen legte derweil 0,21 Prozent auf 29.792,44 Punkte zu.

Wer­bung

Auf Signale vom US-Arbeitsmarkt reagierte der deutsche Aktienmarkt kaum. Die Daten des privaten Dienstleisters ADP zur Stellenentwicklung im August fielen etwas schwächer als erwartet aus, während die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich zulegten. Am Freitag steht noch der offizielle staatliche Bericht an, er ist ein wichtiger Faktor für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed.

Die leichte Beruhigung auch an den weiterhin fragilen Anleihemärkten sei nur der Hoffnung zu verdanken, dass der US-Arbeitsmarktbericht so schwach ausfalle, dass die Fed nicht umhinkomme, die Zinsen zu senken, kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. "Aktuell preist der Markt dafür eine Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent ein. Einmal mehr rufen Anleger nach der geldpolitischen Feuerwehr, die die Risiken aus der steigenden Staatsverschuldung mit niedrigeren Leitzinsen zumindest etwas reduzieren könnte."/niw/jha/

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

