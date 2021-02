Aktien Frankfurt Schluss: Dax baut Gewinnserie aus - Daimler springen an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind am Mittwoch optimistisch geblieben. Der Dax (DAX 30) verzeichnete den dritten Handelstag in Folge Gewinne und schloss 0,71 Prozent höher bei 13 933,63 Punkten. Dabei half auch ein Kurssprung bei den Aktien des Autobauers Daimler. In der Vorwoche war der Leitindex noch in einem nervösen Umfeld deutlich unter Druck geraten. Der MDAX der mittelgroßen Werte legte um 0,49 Prozent auf 32 193,65 Punkte zu, nachdem er im frühen Handel ein Rekordhoch erreicht hatte.

Ein Belastungsfaktor der Vorwoche, das Gezerre zwischen professionellen Hedgefonds und in sozialen Netzwerken mehr oder weniger organisierten Privat-Tradern, wird von Börsianern immer weniger als Bedrohung für die Märkte als solche wahrgenommen. Das spekulative Gezerre hatte einen Hedgefonds in Schieflage gebracht und für enorme Kursausschläge einzelner Aktien gesorgt./la/he