Aktien Frankfurt Schluss: Dax baut Gewinnserie aus - Starke Erholungswoche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt von nachlassenden Rezessionssorgen in den USA getriebene Erholungsrally ist beim DAX am Freitag nochmals weiter gegangen. Mit einem Anstieg um 0,77 Prozent auf 18.322,40 Punkte verbuchte der deutsche Leitindex den neunten Gewinntag in Serie. Zudem erreichte er mit plus 3,4 Prozent den größten Wochengewinn seit Mai.

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen tat sich am Freitag hingegen schwer damit, im Plus zu bleiben. Am Ende stand er 0,10 Prozent höher bei 24.812,18 Zählern.

Die Verluste, die der Dax zu Monatsbeginn erlitten hatte, sind nun fast wieder aufgeholt. Vor knapp zwei Wochen hatten Rezessionssorgen, der Nahost-Konflikt und geplatzte Spekulationen am Devisenmarkt die Börsen weltweit erschüttert. Für den Dax war es auf fast 17.000 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Februar abwärts gegangen. Mittlerweile hat er wieder um 1.300 Punkte zugelegt.

"Aktien konnten die Scharte auswetzen, die führenden Indizes tendieren allmählich wieder in Richtung Allzeithochs", hieß es am Freitag vom Helaba-Experten Christian Apelt. "War was?", fragte sich der Chefvolkswirt der Dekabank, Ulrich Kater./tih/he