Aktien Frankfurt Schluss: Dax beendet schwache Woche knapp im Plus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Ende einer schwachen Woche ist der DAX am Freitag kaum vorwärts gekommen. Zu Handelsschluss stand für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,11 Prozent auf 19.463,59 Punkten zu Buche. Der Wochenverlust beträgt 1 Prozent. Für den MDAX der mittelgroßen Börsentitel ging es am Freitag um 0,43 Prozent auf 27.259,56 Punkte hoch.

In den USA notierte der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss knapp im Minus, während der technologielastige Nasdaq-100-Index seine Vortagesgewinne um 1,2 Prozent ausbaute.

"Langsam legt sich bleierne Stille auf die Kapitalmärkte", schrieb Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, mit Blick auf die US-Präsidentschaftswahl in der übernächsten Woche. Daher reagierten die Anleger auf Konjunkturdaten weniger als sonst. Das verbesserte Ifo-Geschäftsklima, dem wichtigsten deutschen Konjunkturbarometer, diente vor dem Wochenende kaum als Kurstreiber.

Am deutschen Markt standen vor dem Wochenende Autowerte im Blick. Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) verloren nach Quartalszahlen 1 Prozent. Ein schwaches China-Geschäft und eine enttäuschende Profitabilität sorgten für Unmut unter den Anlegern. Mit dem Börsenschluss legte zudem der Sportwagenbauer Porsche AG (Porsche) Quartalskennziffern vor, die erwartungsgemäß schwach waren. Die Jahresprognose wurde indes bestätigt./ajx/he