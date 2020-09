Aktien Frankfurt Schluss: Dax berappelt sich etwas nach Ausverkauf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Lage nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn stabilisiert. So erholte sich der Leitindex Dax (DAX 30) am Dienstag um 0,41 Prozent auf 12 594,39 Punkte. Am Montag hatte er wegen der hohen Zahl von Neuinfektionen mit dem Coronavirus mehr als vier Prozent eingebüßt und war auf den niedrigsten Stand seit Anfang August abgerutscht. Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte (MDAX) befestigte sich am Dienstag um 0,38 Prozent auf 26 599,84 Punkte.

Chefstratege Mark Haefele von der Investmentbank UBS zeigte sich trotz der hohen Verluste am Montag optimistisch. Zwar sei der Weg in sicherere Marktgefilde steinig angesichts der Coronakrise, der Präsidentschaftswahl in den USA und der Spannungen zwischen den USA und China. Anleger sollten aber kurzfristige Kursturbulenzen für den Aufbau mittel- und längerfristiger Aktienpositionen nutzen. Rückenwind verspricht sich Haefele vor allem von einem großen Konjunkturpaket in den USA./bek/fba