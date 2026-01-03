DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6200 +0,1%Nas22.624 -1,1%Bitcoin55.499 -2,9%Euro1,1817 +0,2%Öl72,48 +2,2%Gold5.235 +1,1%
Aktien Frankfurt Schluss: Dax besser als US-Börsen - Bleibt unter 25.300 Punkten

27.02.26 17:53 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax besser als US-Börsen - Bleibt unter 25.300 Punkten | finanzen.net
DAX 40
25.284,3 PKT -4,8 PKT -0,02%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat sich am Freitag mit einem fast stabilen Ergebnis von den schwachen US-Börsen abgekoppelt. Der Baader-Bank-Experte Robert Halver sprach davon, dass Anleger neuerdings europäische Aktien wiederentdecken. Im frühen Handel war der Dax bis auf 100 Punkte an seinen bisherigen Rekord herangerückt. Dieser stammt mit 25.507 Zählern aus dem Januar.

Es gelang ihm aber im Schlusshandel wieder nicht, einen zuletzt gültigen Widerstand bei 25.300 Punkten zu überwinden. Über die Ziellinie ging der Leitindex 0,02 Prozent tiefer bei 25.284,26 Punkten. Die Wochenbilanz blieb damit knapp positiv und im Februar verbuchte er einen dreiprozentigen Anstieg. In Anbetracht der vielen Störfaktoren und der weiterhin heiklen Situation zwischen dem Iran und den USA sei das mehr als sehenswert, sagte der CMC-Markets-Experte Andreas Lipkow.

Etwas mehr Schwung gab es am Freitag in der zweiten deutschen Börsenreihe, wo der MDAX um 0,34 Prozent auf 31.560,34 Punkte stieg. In New York dagegen war die Kurstafel rot, der Dow Jones Industrial lag dort zum europäischen Handelsschluss mit 1,2 Prozent im Minus. Strategen der UBS hatten am Freitag ihre Gesamteinschätzung von US-Aktien auf "Benchmark" gesenkt./tih/he

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

