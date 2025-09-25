Aktien Frankfurt Schluss: Dax bleibt antriebslos - 'Motor stottert'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch etwas zugelegt, ist aber ohne Schwung geblieben. "Der Motor im Maschinenraum des DAX stottert weiter", kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Rally-Versuche seien Fehlzündungen, während auf der Verkäuferseite das Interesse fehle. "Was bleibt, ist ein Handel, der immer enger wird", ergänzte Stanzl. Seit nun schon vier Wochen fehle dem deutschen Leitindex eine klare Richtung.

Zur Wochenmitte gewann der Dax 0,23 Prozent auf 23.666,81 Punkte und rang zeitweise abermals mit der 21-Tage-Chartlinie als Indikator für den kurzfristigen Trend, ohne sie letztlich hinter sich zu lassen. Der MDAX stieg um 0,15 Prozent auf 30.309,84 Punkte. Laut Marktbeobachter Andreas Lipkow zeichne sich eine immer weiter abnehmende Kaufneigung ab, zudem fehle es an Impulsen.

Für einen Dämpfer sorgte das Ifo-Geschäftsklima, welches sich im September erstmals seit einem halben Jahr unerwartet eintrübte. "Das ist ein ernüchternder Realitätscheck", schrieb Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Von konjunktureller Erholung könne keine Rede sein. Die zunehmenden Handelskonflikte und die geopolitischen Unsicherheiten seien eine Belastung für die deutsche Exportwirtschaft./niw/men