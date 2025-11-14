Aktien Frankfurt Schluss: Dax dämmt Minus mit US-Börsen deutlich ein

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Freitag die vortags begonnene Korrektor fortgesetzt. Mit einem Kursrückgang von 0,69 Prozent auf 23.876,55 Punkte schloss der deutsche Leitindex allerdings klar über seinem Tagestief und schaffte ein Wochenplus von 1,3 Prozent. Ihm half, dass sich die US-Indizes nach einer schwachen Eröffnung erkennbar berappelten.

In der Hoffnung auf das inzwischen besiegelte Ende des längsten Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) hatte der Dax in der ersten Wochenhälfte klar zugelegt. Doch dann setzten im Sog der New Yorker Handelsplätze Gewinnmitnahmen ein, was sich am Freitag fortsetzte. Äußerungen von Vertretern der US-Notenbank Fed verpassten der Zinssenkungsfantasie vor dem Wochenende einen ordentlichen Dämpfer. Das Dax-Chartbild trübte sich damit deutlich ein. Mit den jüngsten Verlusten entfernte sich der Index weiter von seinem gut rund fünf Wochen alten Rekordhoch bei 24.771 Punkten.

"An der Börse ist der Kampf zwischen Bullen und Bären jetzt voll entbrannt", kommentierte Marktexpertin Christine Romar vom Broker CMC Markets. "Während die Bären die vermeintliche Blase heute erneut zum Platzen bringen wollen, glauben die Bullen weiter fest an die Gewinnmaschine Künstliche Intelligenz und greifen auf dem Tief vom vergangenen Freitag wieder bei Aktien zu."

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen sank letztlich um 0,67 Prozent auf 29.412,36 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,9 Prozent bergab. In Zürich und London standen ebenfalls Verluste zu Buche. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial dämmte zum europäischen Handelsende sein Minus auf 0,4 Prozent ein, während der Technologiewerte-Index NASDAQ 100 in die Gewinnzone drehte und um 0,6 Prozent zulegte./gl/he