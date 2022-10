Aktien Frankfurt Schluss: Dax deutlich im Plus bei über 12 600 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag deutlich zugelegt. Im Handelsverlauf gab der Dax (DAX 40) einen Teil seiner Gewinne zwar wieder ab und konnte die Marke von 12 700 Punkten nicht halten. Mit plus 1,70 Prozent auf 12 649,03 Punkte zeigte er sich aber immer noch spürbar erholt. Der MDAX der mittelgroßen deutschen Unternehmen rückte um 2,91 Prozent auf 22 983,03 Zähler vor und auch europaweit ging es aufwärts.

Nach dem fulminanten Umschwung am vergangenen Donnerstag, als der Dax die Unterstützung bei 12 000 Punkten getestet und dann in einer anschließenden Rally letztlich um 600 Punkte zulegt habe, hätten an diesem Montag "die für eine erfolgreiche Bodenbildung notwendigen Anschlusskäufe im Dax eingesetzt", kommentierte Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Unterstützung für den deutschen Markt und die wichtigsten europäischen Börsen kam wieder einmal aus den USA, wo die Indizes am Nachmittag mit deutlichen Zugewinnen den Ton angaben./ck/he