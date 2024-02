Aktien Frankfurt Schluss: Dax erholt sich etwas von Vortagsverlusten

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger haben am Mittwoch nach deutlichen Vortagsverlusten wieder zugegriffen. Der Dax (DAX 40) machte direkt wieder einen Schritt zurück in Richtung der 17 000 Punkte und dem etwas darüber liegenden Rekordniveau. Der deutsche Leitindex, der im frühen Geschäft noch um seinen Vortags-Schlussstand gependelt war, schloss 0,38 Prozent höher bei 16 945,48 Punkten. Der MDAX zog um 1,27 Prozent auf 26 050,07 Punkte an.

"Größere Kursrücksetzer werden weiterhin gekauft und stabilisieren den Dax im Kursbereich zwischen 16 800 und 16 900 Punkten", kommentierte der Marktbeobachter Andreas Lipkow die aktuelle Entwicklung. In der Mitte dieses Bereichs verläuft neuerdings die 21-Tage-Linie, die ein beliebter Indikator für den kurzfristigen Trend ist und am Mittwoch wie schon am Vortag gehalten wurde.

Die Dienstagsverluste seien also vielleicht doch nur eine Konsolidierung nach zuletzt gesehenen Kursgewinnen gewesen, ergänzte Lipkow. Tags zuvor waren überraschend hohe Verbraucherpreise in den USA auf beiden Seiten des Atlantiks nicht nach dem Geschmack der Anleger gewesen, weil sich damit die Hoffnungen auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed noch weiter in die Zukunft verlagerten./tih/he