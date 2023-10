Aktien Frankfurt Schluss: Dax erholt sich kräftig - Wochenbilanz dennoch negativ

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Ende einer schwachen Börsenwoche hat sich der Dax (DAX 40) am Freitag spürbar erholt. Der Arbeitsmarktbericht aus den USA trübte die Stimmung nicht nachhaltig. Der Leitindex schloss 1,06 Prozent im Plus bei 15 229,77 Punkten. Sein Wochenminus beläuft sich dennoch auf 1,02 Prozent. Zur 15 000-Punkte-Marke, die am Mittwoch zeitweise unterschritten wurde, baute sich das Börsenbarometer wieder ein kleines Polster auf. Der MDAX der mittelgroßen Werte stieg am Freitag um 0,91 Prozent auf 25 403,14 Punkte.

Der US-Arbeitsmarkt hatte sich im September unerwartet robust gezeigt. Vor allem der starke Beschäftigungsaufbau überraschte die Ökonomen. Gleichwohl entspannte sich die Lohnentwicklung etwas./la/he