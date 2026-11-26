FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem Rutsch auf das tiefste Niveau seit Juli hat sich der DAX am Donnerstag kräftig erholt. Getrieben wurde er von der Kehrtwende, die US-Techwerte tags zuvor im Handelsverlauf geschafft hatten. Diese inspirierte auch den Technologiesektor in Europa. Erholung war auch das Motto bei Rohstoffwerten und Autoaktien.

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Der deutsche Leitindex beendete den Handel 2,08 Prozent höher mit 25.215,52 Punkten. Die kräftige Erholung des Dax zu Wochenbeginn - ebenfalls ausgelöst durch plötzlich wieder gefragte Techwerte in den USA - hatte sich noch als Strohfeuer erweisen, dem ein neuer Verkaufsdruck gefolgt war. Auch an der US-Börse Nasdaq war die Stimmung tags zuvor eigentlich schlecht, doch kurz vor seinem jüngsten Tief seit April übernahmen Schnäppchenkäufer dann das Ruder von den Pessimisten.

An diesem Donnerstag feiern die Amerikaner ihr "Thanksgiving" und handeln nicht, am Freitag findet nur ein verkürzter Handel statt. "Nach den turbulenten Tagen bietet die Pause Anlegern eine willkommene Gelegenheit zum Durchatmen", schrieb Analyst Maximilian Wienke vom Broker Etoro.

Der MDAX stieg am Donnerstag um 2,34 Prozent auf 29.263,97 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 brachte es auf ein Plus von gut zwei Prozent./bek/mis