Aktien Frankfurt Schluss: Dax-Erholung verliert an Schwung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurserholung am deutschen Aktienmarkt ist am Montag weitgehend im Sand verlaufen. Nach einem starken Handelsverlauf am Morgen schmolzen die Gewinne im Dax (DAX 40) zunehmend ab. Die US-Börsen starteten trotz robuster Konjunkturdaten nur verhalten in den Handel und lieferten damit keine weiteren Aufwärtsimpulse. Am Ende notierte der deutsche Leitindex noch 0,52 Prozent stärker bei 13 186,07 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte stieg um 0,75 Prozent auf 27 153,44 Zähler.

Als einen "durchwachsenen Start in die neue Handelswoche" bezeichnete Marktanalyst Craig Erlam vom Broker Oanda den Erholungsversuch am deutschen Aktienmarkt. Wichtige Ereignisse stünden erst im späteren Wochenverlauf mit Aussagen wichtiger Notenbank-Chefs während des geldpolitischen Forums in Portugal an.

Analyst Christian Henke vom Handelshaus IG sieht trotz der fortgesetzten Erholung weiterhin eher Risiken für den Dax und sprach von einer lediglich "technischen Gegenreaktion" auf die jüngsten Verluste./jcf/ck/men