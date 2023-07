Aktien Frankfurt Schluss: Dax erklimmt mit Rückenwind aus Asien nächsten Rekord

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) hat am Montag in einem freundlichen Umfeld seine Rekordjagd fortgesetzt. Der deutsche Leitindex war am Vormittag bis auf knapp 16 529 Punkte nach oben geklettert und hatte damit das erst am Freitag erreichte Hoch übertroffen. Im weiteren Handelsverlauf ließ der Schwung dann wieder nach und das Börsenbarometer verlor am Ende 0,14 Prozent aus 16 446,83 Punkte. Für den Juli ergibt dies einen Anstieg von 1,85 Prozent. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewann am Montag 0,46 Prozent auf 28 837,05 Punkte.

Die Hoffnung, nach den jüngsten Zinsanhebungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank könnte der Zinsgipfel bald erreicht sein, hatte die Börsen zuletzt angetrieben und dem Dax schon am Freitag eine Bestmarke beschert. Zum Wochenauftakt wurden chinesische Konjunkturdaten veröffentlicht, die besser als von Experten im Schnitt befürchtet ausfielen. Dies half den Börsen Asiens und stützte damit auch den deutschen Markt./la/he