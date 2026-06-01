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Aktien Frankfurt Schluss: Dax etwas berappelt - Chip-Aktien schwach

04.06.26 17:47 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax etwas berappelt - Chip-Aktien schwach | finanzen.net
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DAX 40
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat sich nach seinem Kursrutsch zur Wochenmitte stabilisiert. Für Beruhigung sorgte am Donnerstag der wieder gesunkene Ölpreis, der unter der Hoffnung auf eine Waffenruhe im Libanon litt. Die Rally rund um Künstliche Intelligenz (KI) geriet allerdings etwas ins Stocken. Mit Broadcom überzeugte in den USA eine der KI-Größen beim Ausblick nicht ganz. Dies belastete Halbleiterwerte auch hierzulande. Die Lage im Iran-Krieg bleibt undurchsichtig.

Auch dank hoher Kursgewinne der schwer gewichteten SAP-Aktien (SAP SE) hatte der deutsche Leitindex zwischenzeitlich die Marke von 25.000 Zählern überwunden. Am Ende reichte es für ein Plus von 0,60 Prozent auf 24944,95 Punkte. Der MDAX mit den mittelgroßen Börsenunternehmen stand 0,2 Prozent höher bei 32.801,61 Punkten.

Einerseits sorge die KI-Euphorie jenseits des Atlantiks für Kursfantasie, andererseits hielten geldpolitische Unsicherheiten und geopolitische Risiken die Anleger im Zaum, schrieb Analyst Timo Emden von Emden Research und fuhr fort "Zwischen KI-Goldgräberstimmung und Nahostrisiken suchen Anleger weiterhin ihren Nordstern." Zwar taste sich der Dax wieder in Richtung der Marke von 25.000 Punkten vor, doch das Fundament bleibe fragil. Innerhalb der Schlagzeilen zum Iran-Krieg und der KI-Euphorie an der Wall Street bleibt die Stimmung der Investoren Emden zufolge im Spannungsfeld zwischen geopolitischen Risiken und Tech-Fantasie./la/he

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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