DAX24.129 -0,1%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8800 -1,1%Nas24.789 +1,4%Bitcoin66.485 -0,8%Euro1,1716 +0,3%Öl104,5 -1,4%Gold4.720 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Intel 855681 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Allianz 840400 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht leicht im Minus ins Wochenende -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Tesla, Commerzbank, Telekom, Newmont, Siemens Energy im Fokus
Top News
DAX in KW 17: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 17: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt Schluss: Dax etwas tiefer zum Ende einer schwachen Woche

24.04.26 17:49 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax etwas tiefer zum Ende einer schwachen Woche | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.129,0 PKT -26,5 PKT -0,11%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei zuletzt wieder leicht gesunkenen Ölpreisen hat der DAX am Freitag etwas nachgegeben. Ein große Stütze waren deutliche Kursgewinne des Index-Schwergewichts SAP. Der deutsche Leitindex schloss 0,11 Prozent tiefer bei 24.128,98 Punkten, verbuchte auf Wochensicht allerdings einen Verlust von 2,3 Prozent. Aktien aus der zweiten Reihe beendeten den Freitag deutlich schwächer. Der MDAX mit den mittelgroßen Werten fiel um 1,95 Prozent auf 30.249,93 Zähler.

Meldungen, wonach sich der iranische Außenminister Abbas Araghtschi auf dem Weg in die pakistanische Hauptstadt Islamabad befinden soll, nährten Hoffnungen auf neue Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Araghtschi soll nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna mit Vertretern Pakistans, die im Konflikt zwischen den USA und dem Iran vermitteln, sprechen. Treffen mit US-Vertretern seien allerdings nicht geplant, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus pakistanischen Sicherheitskreisen.

Insgesamt bleibe die Nervosität angesichts der weiterhin undurchsichtigen Lage im Nahen Osten hoch, stellte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets fest. Die Investoren wollten derzeit keine größeren Risiken eingehen. "Ölpreise über 100 US-Dollar stellen einen klaren Belastungsfaktor dar, da sich mit jedem weiteren Tag die Inflationsfrage für die Zukunft immer deutlicher stellt", ergänzte Lipkow./edh/he

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

18:08ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax etwas tiefer zum Ende schwacher Woche
18:03DAX in KW 17: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
18:03Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger
18:00Der Irrtum vom Ende der SAP
17:57Verluste in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels schwächer
17:49Aktien Frankfurt Schluss: Dax etwas tiefer zum Ende einer schwachen Woche
17:42Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag zurückhaltend: DAX beendet Handel stabil
17:09Björn von Siemens, Aleph Alpha, SAP, Porsche, Jeannette zu Fürstenberg, Bettencourt, SpaceX, Nokia - das war Freitag, der 24.04.2026
mehr