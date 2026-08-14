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Aktien Frankfurt Schluss: Dax-Gewinne reichen nicht für Rekord

Aktien Frankfurt Schluss: Dax-Gewinne reichen nicht für Rekord
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DAX 40
26,432.86 EUR 133.12 EUR 0.51 %
News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Freitag eine durchwachsene Woche mit Gewinnen beendet. Diese schmolzen im Sog der schwächelnden US-Börsen allerdings etwas zusammen. Zum Handelsschluss notierte der deutsche Leitindex noch 0,53 Prozent fester bei 26.440,31 Punkten, womit er ein Wochenplus von knapp 0,5 Prozent verbuchte. Zu seinem Rekord vom Mittwoch hatten ihm zeitweise nur gut 30 Punkte gefehlt. Neben den jüngst gesunkenen Inflations- und Zinssorgen stützten deutliche Kursgewinne von Schwergewicht SAP (SAP SE).

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Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen stieg letztlich um 0,62 Prozent auf 32.464,39 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es hingegen um 0,1 Prozent nach unten. In Zürich und London gaben die Leitindizes ebenfalls etwas nach. Auch der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial und der Tech-Index NASDAQ 100 notierten zum europäischen Börsenschluss in negativem Terrain.

"Der Dax schleicht sich ins Wochenende", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets das hiesige Handelsgeschehen. Bis auf den zaghaften Versuch am Nachmittag, das Rekordhoch noch einmal anzulaufen, "ist heute nicht viel in Frankfurt passiert". Insgesamt bleibe die Stimmung für deutsche Aktien aber positiv./gl/he

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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