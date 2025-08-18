DAX24.367 +0,8%ESt505.430 +0,8%Top 10 Crypto16,87 -0,8%Dow44.779 -0,3%Nas21.691 -0,1%Bitcoin101.372 -3,8%Euro1,1641 -0,5%Öl66,70 +1,5%Gold3.342 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX schließt im Plus -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Bullish, Birkenstock, BYD, D-Wave, TUI, Bitcoin im Fokus
Top News
Treffen zwischen Trump und Putin wirft Schatten voraus: DAX schließt im Plus Treffen zwischen Trump und Putin wirft Schatten voraus: DAX schließt im Plus
Adyen-Aktie bricht ein: Adyen rudert bei Umsatzprognose zurück Adyen-Aktie bricht ein: Adyen rudert bei Umsatzprognose zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt Schluss: Dax gewinnt an Schwung vor Trump-Putin-Gipfel

14.08.25 17:44 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax gewinnt an Schwung vor Trump-Putin-Gipfel | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.366,8 PKT 181,2 PKT 0,75%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Tag vor einer möglichen Weichenstellung im Ukraine-Krieg herrschte am deutschen Aktienmarkt Zuversicht. Frische US-Inflationsdaten hatten nur kurzfristig einen dämpfenden Effekt. Die vorgelegten Quartalsberichte zahlreicher deutscher Unternehmen zeigten unterdessen Licht- und Schatten.

Wer­bung

Nachdem die Gewinne zur Wochenmitte den DAX zurück auf das Niveau vor Wochenfrist gebracht hatten, schloss der Leitindex am Donnerstag mit einem Plus von 0,79 Prozent bei 24.377,50 Punkten und näherte sich seinem Rekordhoch bei 24.639 Zählern vor gut einem Monat. Der MDAX stieg am Donnerstag um 0,63 Prozent auf 31.118,79 Punkte.

Gebannt warten Anleger auf das Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin. Trump will den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine so rasch wie möglich beenden und fordert eine Waffenruhe. Unter vier Augen will er sich einen Eindruck davon verschaffen, ob Putin bereit ist zu einem Waffenstillstand und perspektivisch zu einem Frieden - und unter welchen Bedingungen. Russland unterdessen hat bislang immer wieder deutlich gemacht, dass es die annektierten ukrainischen Gebiete nicht hergibt und auch in seiner Verfassung als neue Regionen verankert hat.

"Die Erwartungen sind hoch, und die Börsen dürften bereits ein sehr positives Szenario eingepreist haben", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Bis allerdings die wirtschaftlichen Auswirkungen eines positiven Treffens sichtbar würden, sieht Altmann noch viel Zeit vergehen, da dies vor allem im Zuge des Wiederaufbaus der Ukraine der Fall sein werde./edh/he

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

17:44Aktien Frankfurt Schluss: Dax gewinnt an Schwung vor Trump-Putin-Gipfel
17:37Treffen zwischen Trump und Putin wirft Schatten voraus: DAX schließt im Plus
17:14Bahn, Psychedelika, Eiscreme, Cowboy, Thyssenkrupp, Renk, Rheinmetall - das war Donnerstag, der 14.08.2025
16:04Ursula Biernert-Kloß: Rheinmetall-Vorständin geht nach Streit über Strategie
15:57Starker Wochentag in Frankfurt: DAX nachmittags mit Kursplus
15:40Are Investors Undervaluing Deutsche Telekom (DTEGY) Right Now?
15:20„Unterschiedliche Vorstellungen“ - Rheinmetall-Vorständin geht nach zehn Monaten
14:53Aktien Frankfurt: Dax steigt vor Trump-Putin-Gipfel
mehr